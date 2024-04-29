KFC İsrail boykotuna katıldı: 108 şube kapatıldı

ABD'li restoran zinciri KFC, Malezya'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla başlatılan boykotun ardından 108 şubesini geçici olarak kapattı.

KFC, İsrail karşıtı boykotun ardından Malezya'da 108 şubesini geçici olarak kapattı.

Strait Times gazetesinin haberine göre, KFC, Malezya'daki operasyonlarının önemli bir kısmını durdurdu.

Çince yayın yapan Nanyang Siang Pau gazetesinin Google Haritalar'a dayandırdığı bilgiye göre, KFC'nin Malezya'daki sahibi ve operasyonlarını yürüten QSR Brands, ülke genelinde 108 şubesinde faaliyetleri geçici olarak durdurdu.

Başkent Kuala Lumpur'un Jalan Ipoh, Jalan Sultan ve Tamam Melavati bölgelerindeki KFC şubelerinin kapalı olduğu görüldü. Çalışanlar, son 1 haftadır müşteri olmadığı gerekçesiyle şubelerin kapalı olduğunu kaydetti.

Malezya'nın Kelantan eyaletinde KFC şubelerinin yüzde 80'i geçici olarak kapatıldı. Bunu, 15 şubenin kapatıldığı Johor eyaleti izledi.

QSR Brands, gelişmeyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. KFC'nin Malezya'da 600'ün üzerinde şubesi bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot ve protestolara uğruyor.

ABD'li restoran zinciri KFC de McDonald's, Pizza Hut, Starbucks, Domino's, Unilever ve Nestle gibi şirketlerle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batılı markalar arasında yer almıştı.