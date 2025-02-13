KFC ve Pizza Hut protestosu sürüyor: İşçiler bu kez Antalya'dan seslendi

Yum Brands ile İş Gıda arasındaki anlaşmanın sona ermesiyle Türkiye’de faaliyet gösteren KFC ve Pizza Hut’ta çalışan işçilerin hak talebi sürüyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki KFC ve Pizza Hut restoranının önünde toplanan işçiler, ellerinde pankart ve dövizler açarak şirketi protesto etti.

Grup adına konuşan Melek Zorlu, restoran çalışanları olarak maaşlarını ve haklarını alamadıklarını söyledi.

Restoranlarda tedarik sıkıntıları olmasına rağmen şirketin açılışlara devam ettiğini belirten Zorlu, "Tüm olumsuz gelişmeler yaşanırken, şirket başka yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bunlar olurken biz çalışanlar daha fazla sıkıntı yaşamaya başladık. Bizler alın terimizle çalıştık" dedi.

Çalışanların maaşlarını alamadıklarını için geçim sıkıntısı yaşamaya başladıklarını dile getiren Zorlu, çalışanların evlerini geçindiremez hale geldiğini kaydetti.

İşçilerle birlikte ailelerin de mağdur olduğunu vurgulayan Zorlu, "Bizler ev, elektrik ve kredilerimizi ödeyemez duruma geldik. İşten çıkışlarımız verilmediği için başka bir işte de çalışamıyoruz. Bir an önce mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Grup açıklamaların ardından dağıldı.