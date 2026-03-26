KGM açıkladı: Yollarda çalışma var, trafik kontrollü ilerliyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı arasında refüjdeki aydınlatma direklerinin değişim ve revizyonu çalışmaları sebebiyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 0-2. kilometrelerindeki Yarbaşı Viyadüğü'nde yapılacak derz değişim çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak trafik akışı, Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometreleri Ankara istikametinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahlarındaki drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10, Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Havalimanı-Yenişehir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 18-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü izin veriliyor.