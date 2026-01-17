KGM Personel Alımı: Karayolları Genel Müdürlüğü 150 Sözleşmeli Personel Alımı Ne Zaman, Şartlar Neler?

Kamuda çalışmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 150 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri, kadrolar ve şartlara ilişkin ayrıntılar netleşirken, “KGM personel alımı ne zaman?”, “Karayolları 150 personel alımı şartları neler?” soruları da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 150 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Karayolları Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında toplam 150 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı.

KGM’nin personel alım ilanı, 16 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alımı başvuruları, 15 Ocak – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular, 16 Ocak 2026 saat 00.00’da başlayacak ve 30 Ocak 2026 saat 23.59’da sona erecek.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Şahsen, posta yoluyla veya farklı yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday, ilan edilen pozisyon ve birimlere göre sadece tek başvuru yapabilecek.

Yerleştirme sonuçları, Kariyer Kapısı ve www.kgm.gov.tr adresleri üzerinden duyurulacak.

KGM 150 PERSONEL ALIMI KADROLARI

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kapsamında birçok farklı unvanda istihdam sağlanacak. Alım yapılacak bazı kadrolar şunlar:

İnşaat Mühendisi

Makine Mühendisi

Ulaştırma Teknikeri

İnşaat Teknikeri

Makine Teknikeri

Büro Personeli

KGM PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor.

Türk vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

Askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak

Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak

KGM PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLARI

Pozisyona göre adaylardan bazı özel şartlar da aranıyor:

Mühendis ve tekniker pozisyonları için arazi ve seyahat şartlarına uygun olmak

Ulaştırma, inşaat ve makine teknikerleri için B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Büro personeli için MEB onaylı bilgisayar sertifikası veya bilgisayar dersi alındığını gösteren transkript

Tüm pozisyonlar için 2024 KPSS (B) grubu ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak

KGM PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI

Lisans mezunları için 2024 KPSS Lisans (KPSSP3), ön lisans mezunları için ise 2024 KPSS Ön Lisans (KPSSP93) puanı esas alınacak.

Yerleştirme, herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Sonuçlar, son başvuru tarihini takip eden 15 gün içinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanacak.

KGM 150 personel alımı ne zaman?

Başvurular 15-30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

KGM personel alımı başvuruları nereden yapılır?

Başvurular yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

KGM personel alımı KPSS şartı var mı?

Evet. Adayların 2024 KPSS (B) grubundan en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Sözleşmeli personel alımında mülakat var mı?

Hayır. Alımlar yalnızca KPSS puan sıralamasına göre yapılacak.

Atama öncesi güvenlik soruşturması yapılacak mı?

Evet. Atanmaya hak kazanan adaylar için arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alımı, kamuya girmek isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru sürecinin dikkatle takip edilmesi ve şartların eksiksiz şekilde sağlanması büyük önem taşıyor.