KHK ile ihraç edilen öğretmen intihar etti

Haber Merkezi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu X hesabından yapmış olduğu paylaşım ile Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ihraç edilen 51 yaşındaki öğretmen Ali Ülker’in intihar ettiğini duyurdu.

Gergerlioğlu, "Hayatı karartılmış bir KHK’lı daha intihar etti! Sizler umursamayın daha! Salihlili Ali Ülker, 51 yaş, iki çocuk babası İngilizce matematik bölümünü bitirdi, KHK ihraç, beş yıl hapis! Psikolojisi dağıldı, hayata tutunamadı” dedi.