KHK ile kapatılan Azadiya Welat, 10 yıl sonra yeniden yayın hayatına başladı

KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesi, isim hakkını geri aldıktan sonra yeniden yayın hayatına başladı.

Gazete, 10 yıl sonraki ilk sayısında okuyucularının karşısına “Gelecek için yönümüz güneşte; Yine Azadiya Welat” manşetiyle çıktı.

Gazetede editör yazısında, “…Azadiya Welat olarak 10 yılın ardından yine aranızdayız. Destek ve okuyucuların dayanışmasıyla daha da güçleneceğimize inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Gazetenin ilk sayısında, yazarlar Mülkiye Birtane, Medeni Ferho, Felemez Uluğ, Hasan Hüseyin Deniz, Adar Gulan, Adar Jiyan, Kurdistan Lezgiyeva, Tayip Temel, Saliha Ayata, War Botan, Siyabend Aslan, Lizşer Amed, Nesrin Adar, Zaza Cebeli, Fatma Taşli Tunç, Xelil Xemgin, Ali Güler ve Serdar Altan gibi isimlerin araştırma, makale ve analizlerine yer verildi.

AZADİYA WELAT HAKKINDA

Türkiye’de Kürtçe yayın yapan tek günlük gazete olan Azadiya Welat, yayın hayatına 1992'de haftalık “Welat” adıyla başlamıştı. 1994'ten 2006'ya kadar haftalık olarak yayınlanan gazete, 2006'da günlük olarak basılmaya başlamıştı.

Gazete, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla Ağustos 2016'da mahkeme kararıyla geçici olarak, iki ay sonra da KHK ile kalıcı olarak kapatılmıştı.