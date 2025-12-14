KHK'liler işlerine dönene dek mücadele sürecek

HABER MERKEZİ

KESK Diyarbakır Şubeler Platformu, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen kamu emekçileri için Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde bir araya geldi.

Eylemde “KHK’ler gidecek biz kalacağız” pankartı açılırken basın açıklamasını Eğitim Sen Diyarbakır 2 No’lu Şube Eş Başkanı Duygu Özbay okudu.

Darbe girişiminin iktidar tarafından fırsata çevrildiğini ifade eden Özbay, muhalif kesimlerin KHK’ler aracılığıyla hukuksuz biçimde ihraç edildiğini vurguladı. Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış sendikal hakların ihraç gerekçesi haline getirildiğini belirten Özbay, bu uygulamaların insan hakları ve evrensel hukuk ilkelerini yok saydığını kaydetti.

OHAL döneminde KESK’e bağlı sendikalardan ihraç edilenlerin yüzde 25,3’ünün kadın emekçiler olduğu hatırlatılan Özbay, kadın emeği mücadelesine tahammül gösterilmediği ve OHAL fırsatçılığı kapsamında KESK’li kadınlara daha fazla saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. Özbay şöyle konuştu: “Haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm arkadaşlarımızın dosyaları herhangi bir ceza verilmeden sonuçlandırılmalı ve bugüne kadar ihraç edilen tüm arkadaşlarımız bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir."