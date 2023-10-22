KHK’li doktor Antmen için göreve iade kararı

KHK ile 2016 yılında görevinden ihraç edilen Doktor Mehmet Antmen’in önceki gün göreve iadesine karar verildi.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevinden ihraç edilen Doktor Mehmet Antmen görevine iade edildi.

Ankara 22. İdare Mahkemesi’nde görülen davada 7 yıl sonra göreve iadesine karar verilen Antmen BirGün’e verdiği demeçte, “Göreve iademin 7 yıl sürmesi bile başlı başına bir hukuksuzluk” dedi.

Görevinden 2016 yılında ihraç edildiğini hatırlatan Antmen, 7 yılın ardından kararın çıkmasını “geç gelen adalet” sözleriyle tanımladı.

Antmen “Neden ihraç edildiğim hiç belli olmadan Resmi Gazete’ye ismimi yazdılar. 6 yıl boyunca neden ihraç edildiğimi öğrenemedim. İhracımdan 1 yıl sonra ‘Komisyona başvurun, savunmanızı verin’ dediler ancak biz neyle suçlandığımızı dahi bilmiyorduk” dedi.

“2011 yılında Mustafa Özenç’in anmasında yaptığı konuşma nedeniyle DHKP-C ve Devrimci Yol örgütüyle irtibat ve iltisaklı çıkmışım” diye konuşan Antmen, “Bu nedenle ihraç edilmişim. Mahkeme göreve iademe karar vermiş ancak aradan geçen 7 yıl içerisinde yaşadığım sıkıntılar belki de göz ardı edildi. Tazminatım ödenecek mi ödenmeyecek mi belli değil. Çok geç gelen bir adalet bu. Göreve iademin 7 yıl sürmesi bile başlı başına bir hukuksuzluk. Tüm KHK’ler iptal edilene dek mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.