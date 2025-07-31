‘KHK’li kamu emekçileri işlerine iade edilmelidir’

Haber Merkezi

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevinden ihraç edilen Adana’daki 22 KESK üyesi işe iadelerini talep ediyor. MA’nın haberine göre, Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Cudi İmrek, halen 2 bin 300 KESK üyesinin işe iadeyi beklediğini aktardı. İmrek, "Tüm ihraçlar geri alınmalı, haklarımız eksiksiz iade edilmelidir" dedi. Hak ihlallerine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan İmrek, "KHK’ler gidecek, halk için emek verenler geri dönecek" diye belirtti.

Somut gerekçe gösterilmeden birçok kamu emekçisinin ihraç edildiğini aktaran Avukat Tugay Bek, demokratik hak arayışı ve barış talebinin ihraçlara gerekçe yapıldığına dikkati çekti. Bek, yasal platformların “örgütsel faaliyet” sayıldığını ve bu durumun anayasal ihlal olduğunu kaydetti.

Adana’daki bir davada HDK faaliyetleri nedeniyle yargılanan kişilerin beraat ettiğini hatırlatan Bek, "Aynı faaliyetler bugün başka yurttaşlar için ihraç ve tutuklama gerekçesi sayılıyor. Kesinleşmiş beraat kararları bile dikkate alınmıyor" dedi. Bek, "Baskı, ihraç ve cezalandırma tehdidinin örgütlü toplumu felç ettiği bir yerde demokrasiden söz edilemez” diye kaydetti. Bek, KHK’li kamu emekçilerinin dosyalarının yeniden değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.