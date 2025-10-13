KHK’liler göreve iade edilsin

Haber Merkezi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebiyle Ankara’ya yürüyecek. Bugün Diyarbakır’da başlayacak yürüyüş kolu Urfa, Antep, Adıyaman, Adana ve Mersin’den geçerek 17 Ekim’de Ankara’da son bulacak.

KEYFİLİK SONA ERSİN

KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Diyarbakır 1 No’lu Şube Eş Başkanı Saliha Zorlu Evrensel’e yaptığı açıklamada, 2016’da OHAL döneminde çıkarılan KHK’lerle 150 bini aşkın kamu emekçisinin ihraç edildiğini belirterek “Bu süreçte KESK’e bağlı sendikalardan 4200’ünün üzerinde üyemiz de görevlerinden uzaklaştırıldı. Üyelerimizin büyük bölümü yargıdan beraat veya takipsizlik kararları aldı ancak buna rağmen görevlerine iade edilmediler. Hukukta yürüyen bu keyfiliğin artık bitirilmesi için yürüyeceğiz” diye konuştu.

HUKUK TESİS EDİLMELİ

OHAL’in resmen sona ermesine rağmen sonuçlarıyla yüzleşilmediğini dile getiren Zorlu “Türkiye OHAL sürecini kapattı ama OHAL’in yarattığı sonuçlar hâlâ devam ediyor. Dokuz yıldır hukuk mücadelesi veren kamu emekçileri hâlâ işlerine dönemedi” ifadelerini kullandı. Yeni bir barış sürecinin konuşulduğunu hatırlatan Zorlu, “Bugün barış isteyen, emeğin haklarını savunan kamu emekçilerinin o dönem yaşadıkları haksızlıkların giderilmesi gerekiyor. Biz iş güvencesi, yaşam güvencesi ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları istiyoruz” dedi.