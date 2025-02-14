KHK’liler seslendi: Kazanacağız

Haber Merkezi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu’nun, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen kamu emekçilerinin işlerine iadesi talebiyle Karşıyaka çarşı girişinde düzenlediği oturma eylemi 318’inci haftasında sürdü. Basın metnini 686 no'lu KHK ile işinden ihraç edilen Caner Canlı okudu.

KHK’lilerin, yalnızca işlerini kaybetmekle kalmadığını, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve psikolojik anlamda büyük mağduriyet yaşadığını söyleyen Canlı, "‘Bu düzen böyle gitmez, haklıyız kazanacağız’ her yerde konumuz aynı. Bir kere daha yaşamın içinde öğreniyoruz. Bu bir mücadele direnenlerin mücadelesi” diye konuştu.