Khokimova cinayeti: Faillerin ifadeleri ortaya çıktı

Şişli'de kağıt toplayıcı tarafından çöp konteynerinde cesedi parçalanmış hale bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini iddia eden şüpheli Dilshod Turdımurotava ve gözaltındaki arkadaşı Gofirjon Kamalkhodjaev'in Emniyet'teki ifadeleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin cesedi Şişli'de çöp konteynerine bıraktıktan sonra Fatih'e giderek tıraş olduğu ve kılık değiştirdikten sonra uçak bileti aldığı belirtildi.

Şişli, Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta 24 Ocak'ta meydana gelen olayda çöp konteynerinden kağıt toplayan Okan Çetinbaşlar, çarşafa sarılı çöp poşeti içerisinde ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme başlatan polis, alınan parmak izinden cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğunu belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, Durdona Khokimova'nın cesedinin parçalara ayrılarak farklı çöp konteynerlerine bırakanların Khokimova'nın sevgilisi Dilshod Turdımurotava ile Gofurjon Kamalkhodjaev olduğu tespit edildi. Çok sayıda güvenlik kamerasını izleyen polis, şüphelilerin Gürcistan'a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gittiklerini belirledi. İki şüpheli, yurt dışına çıkamadan 8 saatlik çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete ilişkin E.K. isimli bir kişi daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

CİNAYETİ ANLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayeti 'kıskançlık' nedeniyle işlediğini öne süren Dilshod Turdımurotava, tüm detayları anlattı. Şüpheli ifadesinde Türkiye'ye 16 Kasım 2025 tarihinde geldiğini belirterek “Buraya Özbekistan'ın Taşkent kentinden geldim. Amacım Durdona Khakımova ile birlikte yaşamaktı. İlk önce 1 hafta kadar otelde kaldım. Daha sonra evde kiraya çıktım. Onunla sevgiliydik. Zaman zaman buluşuyorduk" diye öne sürdü.

OLAY GÜNÜ ÖNCE AKSARAY'A GİTMİŞ

Olay gününü anlatan Dilshod Turdımurotava "O sabah saat 10.00 sıralarında kalktım. Arkadaşım Gofurion ile birlikte Aksaray bölgesine gittik. Bir telefon sattık. Onun parasının bir kısmını alıp ben taksiyle geri döndüm. Bir süre sonra Gofurion beni telefonla arayarak Durdona ile buluştuklarını yanlarında bir çocuk olduğunu benim bulunduğum eve doğru geldiklerini söyledi. Aradan bir süre geçtikten sonra yine arayıp bu kez 'Ben çocuğu dolaştıracağım. Siz evde buluşursunuz' dedi" iddialarında bulundu.

Aralarında geçen tartışmalar nedeniyle Durdona ile 4-5 gündür konuşmadıklarını iddia eden Dilshod Turdımurotava "Evin kapısını, kendisinde bulunan anahtarı ile açtı. Ben onu yere düşürdüm. Yere düşünce bıçakladım" dedi.

Taksi çağırarak Şişli bölgesine gittiklerini anlatan şüpheli "Oraya gitmemizin sebebi evden mümkün olduğu kadar uzaklaşmaktı. O bölge kalabalık bir bölge olduğu için kolay kayboluruz sandık" dedi.

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin cesetten kurtulduktan sonra Fatih bölgesine geçtikleri ve kılık değiştirmek için traş oldukları belirlendi. Daha sonra daha önceden tanıdıkları Özbekistan uyruklu kişilerin yardımıyla Gürcistan'a gitmek için sabah saat 07.00 uçağına bilet alan şüphelilerin kaçmalarına saatler kala İstanbul Havalimanında yakalandıkları belirtildi.

ARKADAŞI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Öte yandan poliste ifade veren Gofirjon Kamalkhodjaev cinayete yardım ettiği iddialarını kabul etmeyerek “Beni eve çağırdığında, zaten her şey olup bitmişti. Cesedi parçalara ayırmış ve poşetlere koymuştu. Ben o işlere yardım etmedim. Daha sonra onun çağırdığı taksiye binerek ceset parçalarını attık" dediği öğrenildi.