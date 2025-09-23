Khôra ile aidiyetin bedendeki yankısı

Tülay TÜRKEN

Echoes Sahne ve MA Platform iş birliğiyle sahnelenen Khôra, yönetmen Salih Usta’nın yaratıcı vizyonuyla yalnızca bir tiyatro oyunu değil; kimliğin, göçün ve aidiyetin bedende kurduğu bağın sahnedeki yankısı. Metin, hareket ve sesin iç içe geçtiği bu anlatı, klasik tiyatronun sınırlarını zorlayarak izleyiciyi yalnızca izlemeye değil, hissetmeye ve sorgulamaya davet ediyor. Khôra, 24 Eylül ve 2 Ekim’de İstanbul DasDas’ta, 27 Ekim’de ise Paribu Art’ta sahnelenecek.

Berfu Aydoğan, Ferhat Akgün, Nilsen Arıbaş ve Tanıl Yöntem’in sahneye taşıdığı yapım, özellikle Aydoğan’ın güçlü sesiyle büyüleyici bir boyut kazanıyor. Khôra, izleyicisine hareketin ve dönüşümün içinden sesleniyor. Bu oyun izlenmekle kalmıyor, yaşanıyor.

AMAÇ GÜNCELİ YAKALAMAK

Yönetmen Salih Usta, oyunun biçimsel tercihlerini şöyle açıklıyor: “Tiyatroya bakışım hep beden, ses ve ritim üzerinden oldu. Dünyada farklı anlatı biçimleri alternatif sayılmazken bizde öyle görülüyor. Bugünün insanıyla ilişki kurmak için yeni bir dile ihtiyaç var. Khôra’da biçim, ekipçe paylaştığımız dertlerden ve doğaçlamalardan çıktı. Böylece seyirciye bizden çıkan bir temsille seslenebiliyoruz.”

Salih Usta

Usta, oyunun adını belirleyen “Khôra” kavramı üzerine ise “Aidiyetin ötesinde, tanımlanamayan bir boşluğu anlatan bu kavram bize oyunun bütününü toparlayan bir çerçeve sundu. Göç ve beraber yaşama üzerine tartışırken dramaturgumuzun önerisiyle bu isim, anlatmak istediğimiz dünyaya bizi daha da yaklaştırdı” diyor. Usta’ya göre tiyatro toplumsal sorumluluk taşımadan var olamaz: “Sanatı hayata müdahale biçimi olarak yapmaya çalışıyorum. Seyirci bir saatini bize ayırdıktan sonra düşünmeye devam etsin istiyorum. Bu illa devrimsel bir değişim olmak zorunda değil; küçük bir soru işareti bırakmak bile yeterli.”

SAHNEDE BÜTÜN HİSSETTİM

Oyuncu Berfu Aydoğan, oyunun çok yönlü anlatımını şöyle aktarıyor: “Metnin tek başına hâkim olmadığı yapımlar beni hem oyuncu hem seyirci olarak tatmin ediyor. Khôra bu açıdan beni bütün hissettirdi. Çünkü rol oynamaktan çok, kendi sesimi ve hareketimi seyirciyle paylaştım.” Kolektif bir yapı içinde olmanın önemini de vurguluyor: “Bireyselliğin bu kadar öne çıktığı çağda, farklı geçmişlerden gelen insanların aylarca birlikte üretime odaklanabilmesi benim için en büyük deneyimdi.”

Berfu Aydoğan

Aydoğan’a göre seyirciyle kurulan doğrudan bağ oyunun ruhunu belirliyor: “Khôra’nın bıraktığı duygu her zaman aynı olmuyor, toplumsal olaylara göre değişiyor. Ama değişmeyen şey, seyircinin kendine sorduğu şu soru: ‘Ben tüm bu olanların neresindeyim?’”

***

SES GETİREN BİR OYUN DENEYİMİ

Khôra, sahnelendiği ilk günden bu yana tiyatro dünyasında ses getirdi. 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Seçici Kurul Özel Ödülü’nü aldı; 32. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından da Jüri Özel Ödülü ile onurlandırıldı; Aydoğan ise “En İyi Oyuncu” adayı oldu. Oyun, 27. Afife Yapı Kredi Tiyatro Ödülleri’nde “En İyi Oyun”, “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Koreografi” dallarında aday gösterildi.