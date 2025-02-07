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Kiasmos Live, 23 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da

Kültür Sanat
  • 07.02.2025 11:28
  • Giriş: 07.02.2025 11:28
  • Güncelleme: 07.02.2025 11:31
Kaynak: Haber Merkezi
Kiasmos Live, 23 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da

Ólafur Arnalds ve  Faroe Adaları’ndan elektro-pop sanatçısı Janus Rasmussen ile ortak yenilikçi projesi Kiasmos, 23 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşuyor.

Beş yılı aşkın bir süredir Kiasmos adı altında sessizliğini koruyan Ólafur Arnalds, 2024’te projenin yeni albümüyle geri döndü ve dünya çapında turneye çıktı.

Volkswagen Arena’daki performans, hem Arnalds’ın derinlikli müziğini hem de görsel sanatlar ve ışık tasarımıyla desteklenen büyüleyici bir sahne şovunu içerecek.

Biletler 14 Şubat 2025’te satışa sunulacak.

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