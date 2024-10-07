Kibar’ın adını yaşatacağız

Haber Merkezi

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Çiftetepe’deki Cankurtaran mevkiinde “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi” için yapılacak doğa katliamına karşı nöbet tutarken öldürülen Reşit Kibar’ın ölümünün 1’inci ayına girildi. Kibar için Türkiye’nin dört bir yanında yaşam nöbeti tutuldu. Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Balıkesir Burhaniye, Kaz Dağları, Sivas, Antakya ve Muğla Akbelen’de tutulan nöbetlerde, “Reşit Kibar’ın mücadelesini mücadelemizde yaşatacağız” denildi.

Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin çağrısıyla ülke geneline yayılan yaşam nöbetinin İstanbul ayağı Validebağ Korusu’nda gerçekleşti. İstanbul Doğa Savunucuları ve Artvin Çevre Platformu başta olmak üzere yaşam savunucusu derneklerin öncülüğünde gerçekleşen nöbete SOL Parti İstanbul İl Örgütü de destek verdi. Validebağ Korusu’nda Reşit Kibar için hatıra fidanı diken yaşam savunucuları burada yaptıkları basın açıklamasıyla taleplerini dile getirdi. Grubun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Sadece Çifteköprülüler değil, Hopa’dan Borçka’ya, Arhavi’den Artvin Cerattepe’ye Cankurtaran direnişi tüm Artvin’nin direnişine dönüşmüştür. Artvin halkının taleplerini İstanbul’dan bir kez daha dile getirelim:

• Dursun Ali, Mutlu ve Yıllar arkadaşlarımız serbest bırakılsın.

• Cankurtaran ormanı Reşit Kibar ormanı olsun.

• Tüm maden arama ve işletme ruhsatları iptal edilsin.

• Reşit Kibar’ın katledilmesinden sorumlu olanlar yargılansın.

Artvin halkının talepleri yerine getiriline kadar onların sesi olmaya, mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz.” Akbelen direniş alanında konuşan İkizköy Muhtarı ve Akbelen direnişçilerinden Nejla Işık ise “Yaşamlarına, ormanlarına, topraklarına dört elle sarılanlar olarak biliyoruz ki Reşit Kibar'a sıkılan kurşun hepimize atılmıştır” ifadelerini kullandı. Akbelen direnişçileri olarak bugüne kadar çeşitli baskılara ve şiddete maruz kaldıklarını hatırlatan Işık “Bu gözü dönmüşlüğe karşı, birbirimize ve mücadelelerimize sahip çıkıyoruz” diye konuştu. Akbelen alanında nöbette olduklarını dile getiren Işık, “Reşit Kibar için adalet isteyenler olarak onun mücadelesini kendi mücadelelerimizde yaşatacağız” dedi. İzmir Alsancak ÖSYM Parkı önünde ise EGEÇEP çağrısıyla düzenlenen nöbete Halkevleri de destek verdi. Eskişehir Anıt Ağaç önünde bir araya gelen Alpagut- Atalan’da Madene Hayır Platformu’nun açıklamalarında ise, “Reşit Kibar, mücadele ruhu ile topraklarının rant uğruna satılmasına, ormanlarının talan edilmesine karşı direnen Cankurtaran Köyü’nün ve ülkemizin her bir köşesini yağmalamaya çalışan talan düzenine karşı direnişin temsilidir” ifadelerine yer verildi.