Kıbrıs seçimlerinde kendisine oy istemişti: Ersin Tatar'dan Cübbeli Ahmet iddiası

Kuzey Kıbrıs’ta Ekim ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tufan Erhürman’a kaybeden Ersin Tatar ilginç bir iddiada bulundu.

Ekonomim gazetesinden Zeynep Gürcanlı’ya konuşan Tatar, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Mahmut Ünlü’nün kendisine oy kaybettirdiğini iddia etti.

"OY KAYBETTİRDİ"

Gürcanlı’nın yazısından ilgili bölüm şöyle: “Tatar, seçimden hemen önce Türkiye’de Cübbeli Ahmet olarak tanınan kişinin kendisi lehine video çekip, kazanması için dua etmesinin, rakibi Tufan Erhürman’ı ise ‘Rumcu’ diye nitelenmesinin kendisine “yüzde beş oy kaybettirdiğini” açıkça itiraf etti. ‘Cübbeli Ahmet’in videosu seçimden önceki son hafta tüm Kıbrıslıların telefonlarına düştü’ diyen Tatar, bu etkinin gücüne o kadar inanmış ki, yarı şaka, yarı ciddi ‘kim bilir? Belki de Cübbeli Ahmet’e o videoyu muhalefet çektirmiştir’ demekten bile kendini alamadı.”

Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tufan Erhürman yüzde 62'lik rekor bir oyla ilk turda kazanmıştı.