Kıbrıs'ta liderler bir araya gelecek

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Llideri Nikos Hristodulidis'in, 6 Nisan Pazartesi günü bir araya geleceği, görüşmenin Lefkoşa’daki tampon bölgede, BM Misyon Şefi Khassim Diagne’nin ikametgahında gerçekleştirileceği bildirildi.

UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique, Diagne’nin toplantıya ev sahipliği yapacağını ancak görüşmelere katılmayacağını belirtti. Formatın, liderlerin şubat ayında aynı mekânda gerçekleştirdiği görüşmeyle benzer olacağı ifade edildi.

AYRIŞMA ARTMIŞTI

Görüşme, taraflar arasındaki söylemlerin giderek sertleştiği bir döneme denk geliyor. Erhürman, kısa süre önce Hristodulidis'in, Yunanistan’ın bağımsızlık günü dolayısıyla yaptığı açıklamaları, “tutarsız, temelsiz ve ciddiyetsiz” olarak nitelendirerek Türk tarafındaki rahatsızlığın arttığını vurgulamıştı.

Nikos Hristodulidis ise Türk tarafının, ancak “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri dönmeleri” halinde İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’nin geleceği hakkında söz sahibi olabileceğini savunmuş, ayrıca Rumlara Yunanistan’ın bağımsızlık mücadelesinden ilham alma çağrısında bulunmuştu. Bu açıklamalar iki taraf arasındaki siyasi ayrışmayı daha da derinleştirdi.

BEKLENTİLER SINIRLI

Liderlerin şubat ayında gerçekleştirdiği son görüşme her iki tarafça da “açık ve samimi” olarak nitelendirilmiş, ancak somut bir ilerleme sağlanamamıştı. Pazartesi günkü görüşmede aynı formatın korunması, beklentilerin sınırlı olduğuna işaret ediyor.