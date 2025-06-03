Kıbrıs'ta 'Şans Oyunları Yasası' sert eleştirilerle kabul edildi

Kıbrıs Parlamentosu'nda 12 saatlik direnişe rağmen UBP-DP-YDP bloğu tartışmalı Şans Oyunları Yasası’nı 26 oyla geçirdi.

Şans Oyunları Yasası dün 12 saatlik tartışmanın ardından UBP-DP-YDP’nin 26 oyu ile kabul edildi.

Bugün Kıbrıs'ta yer alan habere göre, yasanın geçmesiyle kumarhane izinleri üzerindeki tüm sınırlar kaldırıldı, şehir merkezlerine casino açmanın önü açıldı, kara para aklayanlara ise hapis yerine idari ceza getirildi.

Muhalefet milletvekilleri yasa karşıtı sert konuşmalar yaparken, Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın gelen eleştiriler karşısında agresif tutumu dikkat çekti.

KARARA MUHALEFET SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Muhalefet milletvekillerinin karara tepkisi şöyle oldu:

Ongun Talat: “Çocuklarımızın geleceğini kumar masasına yatırıyorsunuz!”

“Çocuklarımızın geleceğini kumar masasına yatırıyorsunuz!” Doğuş Derya: “Siz milletin değil, kara paranın vekilisiniz.”

“Siz milletin değil, kara paranın vekilisiniz.” Devrim Barçın: “Baronlara uşaklık yasalaştı.”

“Baronlara uşaklık yasalaştı.” Salahi Şahiner: “Bu yasa kara gün, tarihi bir hata!”

“Bu yasa kara gün, tarihi bir hata!” Sami Özuslu: “Bu yasa geleceğimizi rulet masasına yatırıyor”

“Bu yasa geleceğimizi rulet masasına yatırıyor” Fazilet Özdenefe: “Toplum ne kazanacak, kimse açıklamıyor.”

“Toplum ne kazanacak, kimse açıklamıyor.” Fikri Toros: “Devlet vatandaşı kumara teşvik ediyor.”

“Devlet vatandaşı kumara teşvik ediyor.” Erkut Şahali: “Turizm omurgası casinolara teslim.”

“Turizm omurgası casinolara teslim.” Ürün Solyalı: “Aile yapısını dinamitleyecek bir yasa.”

“Aile yapısını dinamitleyecek bir yasa.” Biray Hamzaoğulları: “Karpaz’da servet kara parayla el değiştiriyor.”

“Karpaz’da servet kara parayla el değiştiriyor.” Asım Akansoy: “Bu yasa kimin baskısıyla geldi açıklayın.”

“Bu yasa kimin baskısıyla geldi açıklayın.” Sıla Usar: “Yolsuzluk yapmayın, devlete kazandırmanın yollarını arayın.”

“Yolsuzluk yapmayın, devlete kazandırmanın yollarını arayın.” Fide Kürşat: “Bu yasa rant yaratmak için hazırlandı.”

YASADA NELER VAR?

Yasayla birlikte casino ön izin sınırı ve şehir merkezlerine casino açma yasağı kaldırılıyor

Okullara mesafe şartı 500 metreden 100 metreye indirilirken, 500 yatak şartı 750 yatağa çıkarılıyor.

KKTC vatandaşlarının casinoya giriş yasağı fiilen kaldırılırken; ihlal cezası 50 Euro'da sınırlı tutuluyor.

Kumar gelirlerinin turizme ayrılan payı yüzde 70’ten yüzde 53’e düşürülüyor.

Kara para aklama ve kayıt tutmama gibi suçlara hapis cezası kaldırılırken; sadece 5 bin Euro idari para cezası getiriliyor.

Yasa değişikliğiyle birlikte, yürürlükten önce onaylanmış yaklaşık 30 tesise otomatik casino izni alabilecek.