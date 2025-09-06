Kıbrıs Ülkü Ocakları Başkanı’na giriş yasağı

Kuzey Kıbrıs’ta 22 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de dikkati çeken bir karar yayımlandı. 16 kişinin Kuzey Kıbrıs’a girişini yasaklandığı belirtilen kararda “Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik raporu ışığında, isimleri ve doğum tarihleri belirtilen 15 TC ve bir Portekiz uyruklu şahsın, yurtdışı bağlantılı suç örgütlerinin yakın zamanda ülkemizdeki kişilere ve iş yerlerine gerçekleştirdikleri ‘ağır yaralama, kurşunlama, kasti hasar vb.’ yasa dışı faaliyetlerle ve suç örgütleri ile iltisaklı oldukları, kamu düzeni ve huzuru açısından Yabancılar ve Muhaceret Yasası uyarınca, KKTC'ye girişlerinin yasaklanmasına karar verdi” denildi.

KARARI DOĞRULADI

Resmi Gazete’de Kuzey Kıbrıs’a girişi yasaklanan 16 kişinin kimlik bilgilerine de yer verildi. Listede 30 yaşındaki Girne Ülkü Ocakları Başkanı Timuçin Açık’ın da adı yer aldı.

BirGün’ün ulaştığı Açık, Kuzey Kıbrıs’a girişinin yasaklandığını doğrulayarak, “Girişim yasaklandı ama bir suç örgütüyle bağlantım olduğu doğru değil. Sekiz yıldır Kıbrıs’taydım böyle bir durum olsa daha önce Kıbrıs’a girişim yasaklanırdı” dedi.

DANIŞMANLA FOTOĞRAF

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ın 2 Eylül’de yaptığı sosyal medya paylaşımda Timuçin Açık’ın Türkiye’de olduğu görüldü. Yıldız paylaşımında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkü Ocakları Başkanımız Fatih Arıcı Bey’e, Girne Ülkü Ocakları Başkanımız Timuçin Açık ve Gazimağusa Ülkü Ocakları Başkanımız Oktay Koçak’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Birlik, beraberlik ve ülküdaşlık ruhuyla çıktığımız bu yolda; aynı inanç ve kararlılıkla omuz omuza yürümek bizlere güç katmaktadır” dedi.

Öte yandan kararın ardından Timuçin Açık’ın sosyal medya hesaplarını kapatması dikkat çekti.