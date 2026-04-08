Kıbrıslı emekçiler Meclis’i kuşattı

Kuzey Kıbrıs’ta hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasına karşı başlatılan genel grev ikinci gününde sürerken, sendikalar meclis önünde eylemlerine devam etti. Emekçiler polis engelini aşarak Meclis’e girdi.

Adada hükümetin, çalışanlara yılda iki kez verilen “Hayat pahalılığı ödeneği”ni dondurmasına karşı önceki gün genel greve gidilmişti. Sendikalar, yasa geri çekilene kadar eylemlerin süreceğini açıklayarak yeniden dün de Meclis önünde toplandı.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, “Bu yasa geri çekilene kadar, eylemlerimize devam edeceğiz” diyerek genel grevin süreceğini, okulların kapalı olacağını ve Meclis önündeki eylemin devam edeceğini belirtti. Sendikaların öncülüğünde toplanan kitle, “Hükümet istifa” sloganlarıyla Meclis’e yürüdü. Polis engelini aşan eylemciler binaya girerken, yaşanan arbede sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı, yaralananlar oldu.

MUHALEFET VEKİLLERİ EYLEMCİLERİN SAFINDA

Hakkını arayanlarla polis arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nde devam eden oturuma ara verildi. Meclis içinde ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, yüzlerce polis ve çevik kuvvet bölgeye sevk edildi. Muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri, eylemcilerin yanında yer alarak polis müdahalesini engellemeye çalıştı.

CTP LİDERİ: BU NASIL BİR VİCDANSIZLIKTIR

Eylemde konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Bugün burada akan her kandan bu hükümet sorumludur” dedi. “İnsan kendi insanına savaş açar mı?” sorusunu soran İncirli, “Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bile bile kasten gerginlik yaratmak istediler” ifadelerini kullandı.

Sendika temsilcileri, hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasına ilişkin kararın geri çekilmesini ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti. Açıklamalarda ayrıca erken seçim çağrısı da dile getirildi. Çıkan arbedede kamu sektöründe örgütlü sendikalardan El-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman göstericilerle görüşerek sendika temsilcilerini diyaloğa çağırdı.