Kıbrıs’ta bir Rodin sevdalısı

Emrah KOLUKISA

Küratör Necmi Sönmez’in altını çizerek söylediği şu cümle Kıbrıs’ta karşımıza çıkan bir sanat vahasının nasıl yeşerdiğinin anahtarını sunuyor belki de: “Her koleksiyoner aslında kendini toplar.”

Bu cümle sadece sanat koleksiyonculuğu için geçerli değil elbette ama Sönmez bu önermeyi bizlerle paylaştığında yanında dünyanın en önemli Rodin koleksiyonlarından birinin sahibi Kıbrıslı iş insanı Erbil Arkın duruyor ve mevzu aslında onun Rodin’e olan tutkusu ve o tutkunun nasıl başlayıp nerelere evrildiği ile ilgili.

‘YILDIZLARA ULAŞMAYI AMAÇLAMAK GEREK’

Arkın’ın sözlerinden özetleyecek olursak henüz 16 yaşındayken Londra’daki Tate Gallery’de modern sanatın öncü isimlerinden Auguste Rodin’in ‘The Kiss’ (Öpücük) heykeli ile karşılaşmış ve deyim yerindeyse büyülenmiş. O sıralar Londra’da sanat eğitimi alan ve sonrasında hem iş dünyasında var olmaya devam ederken hem de kendi sanat üretimlerini sürdüren Erbil Arkın 2004’ten itibaren Rodin koleksiyonu yapmaya başlar. “Tate’de karşıma çıktığı ilk andan itibaren Rodin’in benimle konuştuğunu ve ruhuma çok derinden dokunduğunu hissettim” diyor Arkın ve ekliyor: “Yaklaşık 30 yıl boyunca çeşitli işlerle uğraştım. Bu süre boyunca Rodin tüm benliğimi kaplayan bir tutku olarak kalmayı sürdürdü. 2004’te ilk Rodin heykelim ‘Head of Lust’ı alabildiğim zaman hissettiklerimi asla unutmayacağım. Yıllar geçtikçe Rodin koleksiyonum çoğalıyordu. O heykellere bakmak, her sabah onlara dokunabilmek, içlerinde taşıdıkları o enerjiyi duyumsayabilmek, müthiş bir heyecan veriyordu. Bir sanat üniversitesinde okuyan dar gelirli bir öğrenci olarak günün birinde, bir tane bile Rodin heykeline sahip olabileceğim aklımın ucundan geçmezdi. Ama insan hayatta her zaman tabiri caizse yıldızlara ulaşmayı amaçlamalı. Hiç belli olmaz, gün gelir geriye dönüp baktığınızda, belki yıldızlara değil ama kendinizi bir dağın zirvesine ulaşmış bulabilirsiniz.”

Arkın’ın Rodin koleksiyonunda şu an 31 parça eser var. Galerinin girişindeki merdivenli bölümde ziyaretçileri karşılayan ve gerçek insan boyutlarındaki ‘Age of Bronze’un yanı sıra, ‘Eve’ (Küçük Model), ‘Vase of the Titans’ ‘I Am Beautiful’ (Je suis belle), ‘Eternal Spring’ ve ‘Eternal Idol’ gibi çarpıcı örnekler de koleksiyonda yer alan heykellerden. Bu eserlerden bazıları Rodin’in baş eseri olarak bilinen ‘Cehennemin Kapıları’ için tasarlanmış ve sonradan bağımsız olarak ele alınmış parçalar.

SANATA ADANMIŞ BİR ÜNİVERSİTE

Arkın bu koleksiyonu ilk kez 2017’de Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin açılışında sergilemiş ve ardından şimdiki galeriyi açmış. Üniversitenin de ayrı bir hikayesi var ve yine Erbil Arkın’ın sanat tutkusunun bir meyvesi aslında. Gençlik yıllarında Londra’da albüm kapağı ve mobilya tasarımı gibi işlerle başlayan ve Kıbrıs’a döndükten sonra turizme odaklanan Arkın sanatı hiçbir zaman hayatının dışında bırakmamış ve iş dünyasından kazandıklarını bu alanda yatırımlara çevirmiş. Bahsi geçen üniversite (ARUCAD) bu girişimlerden biri ve kendi alanında Kıbrıs’ta tek olma özelliğinde. Girne’de sanat, tasarım ve iletişim alanlarında eğitim veren tematik, kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi olan ARUCAD dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencilere kucak açıyor. Üretime dayalı sanat ve tasarım eğitimi veren üniversiteyi de gezdik. Aralarında resim, seramik, cam üfleme, soğuk cam, ahşap atölyelerinin de bulunduğu 17 atölyedeki uygulamalardan bazılarını inceledik. Oyunculuk, müzik ve dans gibi bölümlerin de bulunduğu üniversitede ayrıca 25 stüdyo, 10 laboratuar ve üç de sahne ile sanat galerileri, araştırma merkezleri ve içinde Don Kişot’un ilk resimli baskılarından birinin de bulunduğu güzel bir kütüphane de var.

∗∗∗

‘ASİL KÖYLÜ’ 42 METRELİK BİR SEMBOL YAPI OLACAK

Arkın’ın Kıbrıs’a dair hayalleri ve bu hayallerden yola çıkarak başlattığı girişimleri saydıklarımızla sınırlı değil. O, Kıbrıs’ı sanatsal bir çekim merkezine dönüştürecek dev bir projeyi daha hayata geçirmeye kararlı: ‘Asil Köylü’. Bu sıradışı projeyi şöyle anlatıyor Arkın: “Rio’ya gittiğimde oradaki devasa İsa heykeli (Christ the Redeemer) beni çok etkiledi. Her yıl yüzbinlerce ziyaretçi sırf o heykeli görmek için Brezilya’ya gidiyor. Ben de bunun gibi sembol bir heykel yaptırmayı kafaya koydum ve uluslararası çapta bir yarışma yaptık. Sonunda bizi en iyi anlatan bir ‘köylü’ figüründe karar kıldım.” İşte ‘Asil Köylü’nün hikâyesi böyle başlamış.

Dünyadaki benzerleri gibi çok büyük ölçekli bir heykel olacak ‘Asil Köylü’. Örneğin Rio’daki İsa heykeli 30 metre yüksekliğinde, New York’taki Özgürlük Heykeli ise 93 metre. Açılan yarışma sonrası Hollandalı heykeltıraş Lotta Blokker’in tasarladığı ve toprağa tek dizi üzerinde çökmüş köylü heykelinin yüksekliği de 42 metre olacak. Arkın proje başladıktan üç yıl sonra heykelin ziyarete açılmasını hedefliyor.