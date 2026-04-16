Kıbrıs’ta ‘Hayat pahalılığı ödeneği’ eylemlerine katılan 9 öğretmene dava

Kuzey Kıbrıs’ta, yılda iki kere ödenen “hayat pahalılığı ödeneği”nin dondurulması nedeniyle greve çıkan ve geçtiğimiz hafta meclis önünde yapılan eylemlere katılan 9 öğretmene dava açıldığı öğrenildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), konuyla ilgili çarşamba günü Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı.

Yenidüzen gazetesinin haberine göre, açıklama KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Avukat Öncel Polili, dava açılan ve desteğe gelen öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Burada konuşan KTÖS Başkanı Baybora geçen hafta meclis önünde yapılan eylemlerle ilgili dava açılan 9 kişi hakkında ifadelerinin alınması için Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne çağrıldıklarını belirtti.

“Hukukun üstünlüğünü öncelediğimiz için; hükümetin düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı ortaya koyduğu cezalara karşı çıktığımız için; rüşvet, yolsuzluk ve sahte diploma skandallarını sürekli gündeme getirdiğimiz için bugün buradayız” diyen Baybora, eylemin en demokratik hakları olduğunu ve bu hakkı sonuna kadar kullanmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk toplumunun bu coğrafyada insanca yaşayabilmesi ve hukukun üstünlüğünün baki kalmasıyla ilgili mücadelelerinin devam edeceğini belirten Baybora, “Korkuyorlar, çünkü örgütlü bir toplum özgür bir gelecektir” ifadelerini kullandı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de susturulmak istenseler de susmayacaklarını ve yargılanmaktan korkmadıklarını belirterek, Başbakan Ünal Üstel’e yönelik eleştirilerde bulundu. Öğretmenlerin “alnının açık” olduğunu belirten Maviş, ülkenin gidişatından memnun olmadıklarını söyledi. Yüzlerce kişinin barikatları aşarak meclisin içerisine girdiğini anımsatan Maviş, “Hepimiz suçluyuz ve hepimize dava okuyun. Ancak bizi yıldıramazsınız ve korkutamazsınız” dedi. Daha önce üç konuda kendilerine dava açıldığını dile getiren Maviş, “Bu bir halk ayaklanmasıdır, bundan da herkes dersini çıkarmak zorundadır.” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs’ta yılda iki kez güncellenen 'hayat pahalılığı ödeneği'nin, bu yıl yalnızca bir kez ve nisan ayı sonunda yaklaşık yüzde 8 oranında verilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırlandı.

Gerekçe olarak ise Ortadoğu’daki savaş koşulları bahane edilerek “kemer sıkma politikaları” öne sürüldü.

Bunun üzerine sendikaların ortak kararıyla 6 Nisan’da genel grev ilan edildi. İki gün boyunca süren grev ve Meclis önünde kitlesel eylemlerle hükümete tepki gösterildi.

7 Nisan’da barikatları aşarak Meclise giren ve eylemlerini burada sürdüren emekçilerden bazıları gözaltına alınarak daha sonra serbest bırakıldı.

13 Nisan için planlanan meclis görüşmesinin ise ertelendiği duyuruldu.