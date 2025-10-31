Kıbrıs’ta kritik görüşme: Erhürman, Güney Kıbrıs Lideri Hristodulidis ile görüşecek

Kuzey Kıbrıs’ın yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Lideri Nikos Hristodulidis ile Birleşmiş Milletlerin (BM) dahil olmayacağı, doğrudan bir görüşme gerçekleştirme konusunda hemfikir olduklarını, görüşmenin tarihinin ise henüz belli olmadığını açıkladı.

Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne'yi kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren kabulde, Erhürman ve Diagne'nin, teknik komiteler ve Kıbrıs meselesi konusundaki diğer gelişmeleri ele aldıkları öğrenildi.

"TARİH BİLDİRME KONUSUNDA ANLAŞTIK"

Kabulün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erhürman, Hristodulidis ile yaptıkları telefon görüşmesiyle ilgili olarak "BM’nin dahil olmayacağı, kendi temsilcilerimizle birlikte olacağımız bir görüşmede bir araya geleceğimizi telefonda kararlaştırdık. Görüşmenin tarihi henüz belli değil. Daha sonra Hristodulidis ile tarih bildirme konusunda anlaştık." dedi.

BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile temas halinde olduklarını da vurgulayan Erhürman, Cuellar ile 5 Aralık’ta görüşebileceklerini kaydetti.

BARIŞÇIL ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMA VURGUSU

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne de görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Erhürman ile ilk görüşmesini yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs’ta barışçıl ve sürdürülebilir çözüm yolu için tüm Ada'nın refah ve güvenliğine yönelik çalışma kararlılığında olduğuna dikkati çeken Diagne, "Genel Sekreter’in ve BM Barış Gücünün temsilcisi olarak, bu hedefe ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanı’na ilettim" dedi.