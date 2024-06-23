Kıbrıs’taki kültür sanat etkinliğine MEB engeli

Kuzey Kıbrıs’ta Baraka Kültür Merkezi’nin çocuklar için düzenleyeceği etkinlik MEB tarafından “eğitim faaliyeti yürütüldüğü” iddiasıyla polise şikâyet edildi. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, Baraka Kültür Merkezi Başkanı Batak, “Mücadele edeceğiz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Yönetimi, çocukları hedef alan Kuran kurslarının önünü açarken Baraka Kültür Merkezi’nin düzenleyeceği etkinlik hakkında inceleme başlattı. Lefkoşa’da faaliyet gösteren Baraka Kültür Merkezi’nin 24 Haziran-21 Temmuz tarihleri arasında çocuklar için düzenleyeceği “Baraka kültür-sanat etkinliği”nin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından polise şikâyet edildiği ve inceleme başlatıldığı ortaya çıktı.

Çocuklar için sanatsal, sportif aktiviteler düzenleyen kültür merkezi hakkındaki incelemenin “eğitim faaliyeti yürüttüğü” iddiasıyla başlatıldığı öğrenildi. İncelemelerin aynı zamanda Kuran kursları için yapılması gerektiğini ifade eden Baraka Kültür Merkezi Başkanı Mustafa Batak, “Şu an karşı karşıya kaldığımız inceleme ise ülkede artan gericiliğin karşısında durmamızdan kaynaklı” dedi.

GERİCİLİĞİN KARŞISINDAYIZ

13 Haziran’da MEB önünde bir yıl boyunca okullarda yaşanan sıkıntılara ilişkin düzenledikleri eylem sırasında Bakanlık tarafından arandıklarını söyleyen Batak, “Bakanlık’ta bize eğitim faaliyeti yaptığımızı ve bu nedenle polise ihbar edildiğimiz aktarıldı. Eğitim Bakanlığı’nın ders niteliği taşıyan meselelerin üzerine gitmesi sevindirici ancak biz kültür sanat faaliyetleri yürüten bir dernek olarak Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmadığımızı ve söyledikleri gerekçelerin bizimle alakalı olmadığını ifade ettik. Bize bir miktar katıldıklarını kabul ettikleri ancak ders niteliği olarak kabul edebilecekleri tek şey afişimize ‘okul’ yazmamız ve İngilizce ile Yunanca dersi koymamız. Ancak bunlar sundukları gerekçeler için yeterli değil” dedi.

Kültür-sanat faaliyetlerini Kuzey Kıbrıs’taki Kuran kurslarına karşı düzenlediklerini söyleyen Batak, “Egemen siyasetin çeşitli işbirlikçileri çocukları Kuran kurslarına yönlendirmek için bisiklet vermekten gıda yardımına kadar çeşitli teşvik yöntemleri izliyorlar. Bunun aksine biz çocukların bilimle, sporla ve sanatla uğraşması için bu faaliyetleri yürütüyoruz. Şu an karşı karşıya kaldığımız inceleme ise ülkede artan gericiliğin karşısında durduğumuz için” ifadelerini kullandı.

Baraka Kültür Merkezi’nin kültür-sanat etkinliklerinin Bakanlık eliyle engellenmeye çalışıldığını ifade eden Batak, “Müfredatımızda toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı ifadeler girdiğinde de bu gericiliğe karşı mücadele eden, aydınlığı karanlığa karşı savunan bizlere karşı yapılan bir durum. AKP eliyle burada gericilik besleniyor, çoğaltılıyor ve işbirlikçileri tarafından da bizlere bu şekilde baskıyla durdurulmaya çalışılıyor” dedi. Batak son olarak şunları aktardı: “Gücümüz oranında baskıya karşı mücadele edeceğiz. Kültür-sanat faaliyetimiz pazartesi günü başlayacak ve biz bu konuda yasal olarak, aynı zamanda da sokakta mücadele edeceğiz. Sokaktaki muhalefeti hem büyüteceğiz hem de tüm yasal haklarımızı kullanacağız.”