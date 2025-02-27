Kıdem hakkımız gasp edilemez

Emek Servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.’den emekli olan işçiler, kıdem tazminatlarını alamamaları sebebiyle Egemenlik Evi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sıklıkla “Kıdem hakkımız gasp edilemez” sloganının atıldığı açıklamada basın metnini ise emekli işçiler adına Barış Bolat okudu.

Bolat, “Kıdem tazminatımız, önemli kazanımlardan biridir. Bizler sadece hakkımızı, yasal olarak bize tanınan bu güvenceyi istiyoruz. Yıllarca çalıştığımız, emeğimizi verdiğimiz kurumlar, bizleri görmezden gelerek hukuku çiğnemekte ve mağduriyetimizi artırmaktadır” dedi.