Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınan ek ödemeler nelerdir?

Kıdem tazminatı, bir çalışanın aynı iş yerinde belirli bir süre çalıştıktan sonra işten ayrılması durumunda aldığı, iş kanunları tarafından korunan bir haktır.

Çalışanın kıdem tazminatı hesaplanırken, yalnızca temel maaş değil, brüt ücretin bir parçası olan ve işveren tarafından sağlanan çeşitli ek ödemeler de dikkate alınır. İşçilerin aldıkları kıdem tazminatının doğru bir şekilde hesaplanması için bu ek ödemeler, kıdem tazminatı toplamına dahil edilir.

Bu yazıda, kıdem tazminatına eklenecek ek ödemelerin neler olduğunu ve bu ödemelerin hesaplama üzerindeki etkilerini ele alacağız.

KIDEM TAZMİNATINA DAHİL EDİLEN EK ÖDEMELER

Kıdem tazminatına dahil edilen ek ödemeler, çalışanın brüt maaşına dahil edilen, düzenli olarak aldığı ve işveren tarafından sağlanan tüm yan hakları kapsar. Bu ek ödemeler, kıdem tazminatının hesaplanmasında önemli bir rol oynar çünkü çalışanların iş yerinde elde ettikleri tüm gelirler, tazminat miktarını doğrudan etkiler. İşte kıdem tazminatına dahil edilen başlıca ek ödemeler:

Yemek Parası

Birçok iş yeri, çalışanlarına yemek parası sağlar. Yemek parası, çalışanın yemek giderlerini karşılamak amacıyla verilir ve genellikle günlük, haftalık veya aylık olarak ödenir. Bu ödeme, çalışanın brüt maaşına dahil edilen bir ek ödeme olarak kabul edilir ve kıdem tazminatı hesaplanırken bu miktar dikkate alınır.

Ancak, yemek yardımı nakit olarak değil, yemek kartı gibi farklı bir biçimde sağlanıyorsa, bu miktar kıdem tazminatına dahil edilmeyebilir.

Yol Yardımı

İşçilerin işe gidip gelirken yaptıkları ulaşım harcamalarını karşılamak için işveren tarafından verilen yol yardımı da kıdem tazminatına dahil edilir. Yol yardımı, toplu taşıma kartı, servis imkanı veya nakit ödeme şeklinde sağlanabilir.

Eğer yol yardımı düzenli bir şekilde çalışanlara ödeniyorsa, bu ödeme kıdem tazminatı hesaplamasına dahil edilir. Yol yardımının miktarı, çalışanın brüt maaşına eklenerek kıdem tazminatı için hesaplanan toplam tutara dahil edilir.

İkramiyeler

İkramiyeler, çalışanın performansını ödüllendirmek veya belirli dönemlerde verilen ek ödemelerdir. İkramiye ödemeleri, genellikle yılda bir veya iki kez ödenir ve düzenli bir şekilde yapılıyorsa kıdem tazminatına dahil edilir.

Örneğin, bir çalışanın yılda iki maaş tutarında ikramiye alması durumunda, bu miktar 12 aya bölünerek aylık gelire eklenir ve kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınır.

Primler

Prim ödemeleri, genellikle performansa dayalı olarak verilir ve çalışanın başarılarına göre belirlenir. Ancak, primlerin kıdem tazminatına dahil edilmesi için bu ödemenin sürekli bir biçimde yapılıyor olması gerekir.

Eğer prim ödemesi iş sözleşmesinde belirtilmiş ve düzenli olarak yapılıyorsa, kıdem tazminatı hesaplanırken bu prim miktarı da dikkate alınır. Primler, çalışanın yıllık gelirine katkı sağladığı için kıdem tazminatının artmasına katkıda bulunur.

Kira Yardımı

Bazı iş yerleri, çalışanlarına konaklama masrafları için kira yardımı sağlar. Kira yardımı, çalışanın işyeri tarafından düzenli olarak karşılanıyorsa kıdem tazminatına eklenir. Bu yardım, genellikle belirli bir tutarda nakit ödeme şeklinde yapılır.

Kira yardımı, işçinin yaşadığı bölgede konaklama maliyetini azaltmak amacıyla verildiğinden, çalışanların toplam gelirine dahil edilir ve kıdem tazminatı hesaplanırken göz önünde bulundurulur.

Giyim Yardımı

Çalışanın iş kıyafetleri için yapılan giyim yardımı, özellikle belirli sektörlerde oldukça yaygındır. Eğer giyim yardımı düzenli olarak sağlanıyor ve çalışanın gelirine katkı sağlıyorsa, bu miktar da kıdem tazminatına eklenir.

Örneğin, bir çalışana her yıl belirli bir miktar giyim yardımı yapılıyorsa, bu yardım yıllık olarak hesaplanıp aylık kazanca dahil edilerek kıdem tazminatı toplamına eklenir.

Yakacak Yardımı

Kış aylarında çalışanların ısınma giderlerini karşılamak amacıyla verilen yakacak yardımı, birçok iş yerinde uygulanan bir destek türüdür. Bu yardım, çalışanlara düzenli olarak sağlanıyorsa kıdem tazminatına dahil edilir.

Yakacak yardımı, çalışanın maaşına eklenen bir ödeme olarak hesaplanır ve kıdem tazminatı hesaplanırken brüt maaşa eklenir.

Çocuk Yardımı

Çalışanların çocuklarına yönelik verilen çocuk yardımı da kıdem tazminatı hesaplamasına dahil edilen ödemelerden biridir. Çocuk yardımı, çalışanın ailesine destek sağlamak amacıyla verilir ve düzenli bir şekilde ödendiğinde kıdem tazminatına eklenir.

Çocuk yardımı ödemeleri, aylık ya da yıllık olarak hesaplanır ve kıdem tazminatında dikkate alınacak şekilde maaşa eklenir.

Aile Yardımı

Aile yardımı, çalışanın eşine veya çocuklarına yönelik verilen bir destek ödemesidir. İşverenler tarafından sağlanan aile yardımı, düzenli olarak yapılıyorsa kıdem tazminatına dahil edilir. Bu tür yardımlar, çalışanın maaşına katkı sağladığı için tazminat hesaplamasında brüt maaş içerisinde yer alır ve çalışanın toplam gelirine katkı sağlar.

KIDEM TAZMİNATINA DAHİL EDİLMEYEN ÖDEMELER

Her ne kadar birçok ek ödeme kıdem tazminatına dahil edilse de bazı ödemeler bu hesaplamaya katılmaz. Örneğin, işverenin çalışana bir defaya mahsus olarak verdiği düzensiz ödemeler veya sosyal etkinliklerden elde edilen ödüller kıdem tazminatına eklenmez.

Aynı şekilde, performans değerlendirmesi sonucunda tek seferlik verilen primler, çalışanların doğrudan maaşına düzenli olarak eklenmediği için kıdem tazminatında dikkate alınmaz. Bu nedenle kıdem tazminatında dikkate alınacak ödemelerin sürekli ve düzenli bir yapıda olması gereklidir.