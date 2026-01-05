Kıdem Tazminatı Tavanı Kaç Lira Oldu? 2026 Güncel Kıdem Tazminatı Tutarı Açıklandı

2026 yılıyla birlikte çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri olan kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Yeni dönemde “Kıdem tazminatı tavanı 2026 kaç TL oldu?” sorusu yanıt buldu ve açıklanan tabloya göre yeni tutar resmileşti.

2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ TL OLDU?

Temmuz–Aralık 2025 döneminde kıdem tazminatı tavanı 53.924,76 TL idi. Yeni dönemde bu tutara 10.035,4 TL zam yapıldı ve Ocak–Temmuz 2026 kıdem tazminatı tavanı 63.960,16 TL seviyesine yükseldi. Bu rakam, çalışanların tazminat hesaplamalarında esas alınacak üst sınır olarak uygulanacak.

2025 – 2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI KARŞILAŞTIRMASI

Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı Temmuz – Aralık 2025 53.924,76 TL Gelen Zam 10.035,4 TL Ocak – Temmuz 2026 63.960,16 TL

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NEDİR?

Kıdem tazminatı tavanı, çalışanların alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarını belirleyen yasal üst sınırdır. Her yıl belirli dönemlerde güncellenir ve çalışanların brüt maaşı yüksek olsa bile ödenebilecek tazminat bu tavanı geçemez.

KIDEM TAZMİNATI HANGİ DURUMLARDA ALINIR?

İşçinin haklı nedenle işten ayrılması durumunda

İşverenin haksız nedenle iş akdini feshetmesi durumunda

Emeklilik şartlarının sağlanması halinde

Erkek çalışanlar için askerlik nedeniyle işten ayrılmada

Kadın çalışanlar için evlilik sonrası belirli süre içinde işten ayrılmada

İşçinin vefatı halinde yakınlarına ödenir

KIDEM TAZMİNATI HANGİ DURUMLARDA ALINAMAZ?

İşçinin kendi kusuru nedeniyle işten çıkarılması durumunda

İstifa edilmesi ve haklı sebep bulunmaması halinde

Disiplin suçu nedeniyle işten çıkarılmalarda

YILLARA GÖRE KIDEM TAZMİNATI 2026 HESAPLAMA (ÖRNEK)

2026 yılı kıdem tazminatı tavanı baz alınarak örnek bir hesaplama aşağıdaki gibidir:

Çalışma Süresi Alınabilecek Maksimum Tutar 1 Yıl 63.960,16 TL 2 Yıl 127.920,32 TL 3 Yıl 191.880,48 TL 4 Yıl 255.840,64 TL 5 Yıl 319.800,80 TL 6 Yıl 383.760,96 TL 7 Yıl 447.721,12 TL 8 Yıl 511.681,28 TL 9 Yıl 575.641,44 TL 10 Yıl 639.601,60 TL

Kıdem tazminatı tavanı 2026 kaç TL oldu? 2026 yılı kıdem tazminatı tavanı 63.960,16 TL olarak belirlendi. Kıdem tazminatına ne kadar zam yapıldı? Kıdem tazminatı tavanına 10.035,4 TL zam yapıldı. Kıdem tazminatı her yıl değişir mi? Evet, belirli dönemlerde güncellenir. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Her yıl için bir aylık brüt maaş esas alınır, ancak ödenecek tutar tavanı aşamaz.

SONUÇ: 2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTARAK GÜNCELLENDİ

2026 kıdem tazminatı tavanı ile birlikte çalışanların kıdem haklarında önemli bir artış sağlandı. 53.924,76 TL’den 63.960,16 TL seviyesine yükselen tavan tutarı, kıdem tazminatı bekleyen çalışanlar için önemli bir avantaj oluşturdu. Yeni dönemde kıdem tazminatıyla ilgili gelişmeler yakından izlenmeye devam edecek.