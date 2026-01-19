Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar 2026? | Yıllara Göre Kıdem Tazminatı Hesaplama Tablosu

Yeni yıl ile birlikte milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konuların başında kıdem tazminatı tavanı 2026 geliyor. Ocak 2026 itibarıyla yapılan düzenleme, kıdem tazminatı tutarlarında önemli bir artışı beraberinde getirdi. Özellikle emeklilik planı yapanlar ve işten ayrılmayı düşünen çalışanlar, “kıdem tazminatı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı, kimler alabilir?” sorularına yanıt arıyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026 NE KADAR OLDU?

2026 Ocak–Temmuz dönemi için geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 64.948,77 TL olarak açıklandı. Bir önceki dönemde bu tutar 53.919 TL seviyesindeydi. Böylece kıdem tazminatı tavanı yüzde 20,45 oranında artmış oldu. Bu artış, memur maaş katsayısındaki yükseliş ve asgari ücretteki artışla birlikte gerçekleşti.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatı, çalışanın işyerinde geçirdiği her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanır. Ancak brüt ücret ne kadar yüksek olursa olsun, ödeme kıdem tazminatı tavanı üzerinden yapılır. 2026 yılı için bu sınır 64.948,77 TL’dir. Hesaplanan tutardan yalnızca binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.

1 Yıldan 30 Yıla Kadar Kıdem Tazminatı Hesaplama Tablosu

Çalışma Süresi Toplam Kıdem Tazminatı (TL) 1 Yıl 64.948,77 5 Yıl 324.743,85 10 Yıl 649.487,70 15 Yıl 974.231,55 20 Yıl 1.298.975,40 25 Yıl 1.623.719,25 30 Yıl 1.948.463,10

ASGARİ ÜCRETLİYE GÖRE KIDEM TAZMİNATI 2026

2026 yılı için asgari ücretin brüt tutarı 33.030 TL olarak açıklandı. Buna göre asgari ücretle çalışan bir işçi; 5 yıl çalıştığında 165.150 TL, 10 yıl çalıştığında ise 330.300 TL kıdem tazminatına hak kazanıyor.

KIDEM TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?

Kıdem tazminatı alabilmek için çalışanın işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor. İşveren tarafından işten çıkarılanlar, emeklilik nedeniyle ayrılanlar, erkeklerde askerlik, kadınlarda evlilik sebebiyle ayrılanlar kıdem tazminatı alabiliyor. Ayrıca sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999’dan önce olanlar, belirli prim ve yıl şartlarını tamamladıklarında kendi istekleriyle ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor.

Kıdem tazminatı tavanı 2026’da kaç TL?

2026 yılı için kıdem tazminatı tavanı 64.948,77 TL olarak uygulanıyor.

Kıdem tazminatı yüzde kaç arttı?

Bir önceki döneme göre kıdem tazminatı tavanı yüzde 20,45 oranında arttı.

Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret esas alınır ve tavan tutar aşılmaz.

2026 yılı itibarıyla kıdem tazminatı tavanındaki artış, uzun yıllar çalışanlar için önemli bir güvence oluşturuyor. Özellikle emeklilik planı yapanlar için kıdem tazminatı hesaplama sürecini doğru bilmek büyük önem taşıyor. Yıllara göre hazırlanan tablo, çalışanların alabilecekleri tutarı önceden görmelerini sağlıyor.