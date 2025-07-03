Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına yapılan yüzde 15,56 oranındaki artış, birçok kalemde ödemelere yansıdı. Bu kapsamda engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de zamlandı.



Zam oranlarının açıklanmasıyla kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Yeni tavan tutarı önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanacak. Rakamın 53 bin 924 TL olması bekleniyor.

Bedelli askerlik ücreti de memur katsayısındaki artış doğrultusunda zamlandı. Yeni bedelli tutarı, kıdem tazminatında olduğu gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği katsayıya göre belirlendi. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 35 liradan 280 bin 875 TL'ye yükselecek.