Kıdem tazminatına saldırı devam ediyor

BirGün / ANKARA

Kıdem tazminatı hakkı, çeşitli yasal düzenlemelerle zaman içerisinde zayıflatılırken işçi haklarını koruma niteliği giderek aşındı. 2002'de AKP iktidara geldiğinde kıdem tazminatı tavanı asgari ücretin 4,8 katı seviyesindeyken 2025 itibarıyla bu oran 1,8 kata geriledi. Hazine Bakanlığı'nın genelgesi ile kıdem tazminatı tavan ücreti netleşti. 2025 yılının ilk altı ayı için kıdem tazminatı tavanı sadece yüzde 11,54 artarak 46 bin 655 lira oldu.

2024 yılı ikinci altı aylık dönemi için enflasyonun yüzde 15,75 olarak açıklandı ancak kıdem tazminatı tavanı memur maaş artışlarına endekslendiği için artış yüzde 11,54 düzeyinde kaldı. Yeni tavan, Ocak 2025 itibarıyla asgari ücretin 1,8 katına geriledi.

DİSK-AR’a göre 1978’de asgari ücretin 7,5 katı olan tavan, 1982’de asgari ücret ile bağının koparılmasının ardından hızla düşmeye başladı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında kıdem tazminatı asgari ücretin 4,8 katıydı. AKP döneminde kıdem tazminatının asgari ücrete oranı 12 Eylül döneminin de gerisine düştü. 12 Eylül sonrası dönemde asgari ücretin 3,7 katına kadar gerileyen kıdem tazminatı AKP döneminde asgari ücretin 2 katının altına düştü.