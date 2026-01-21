Kiev'de enerji krizi: 4 bin evde ısıtma yok, kentin yüzde 60'ı elektriksiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in neredeyse yüzde 60'ının elektriksiz kaldığını söyledi.

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemlerde yapılan Rus hava saldırıları nedeniyle ülkesinde yaşanan enerji sorunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Su, elektrik ve ısıtma sorunlarının giderilmesi için hükümet yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Zelenski, en ağır durumun Kiev, Harkiv, Sumi, Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yaşandığını belirtti.

"YAKLAŞIK 4 BİN EVDE ISITMA YOK"

Kiev'deki çalışmaların daha etkili bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Zelenski, şunları kaydetti:

"Bu sabah itibariyle Kiev'de yaklaşık 4 bin evde hala ısıtma yok. Başkentin neredeyse yüzde 60'ı elektriksiz. Kentin yetkililerinden (belediye) gelen raporlara göre, ilgili ekipler yeterli ama zamana ihtiyaç var. Bu değerlendirmeye katılmıyorum, ek önlemlere, ek kaynaklara ihtiyaç var."

Zelenski, siviller için kurulan ısıtma noktaları ve sıcak yemeklerin hazırlandığı alanlar hakkında İçişleri Bakanlığından bilgi aldığını, sorunları çözmek için müttefik ülkelerle de görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.