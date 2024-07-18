Kiev için alarmlar çalıyor

Dış Haberler

Avrupa, Ukrayna’ya askeri desteği keseceğini belirten Donald Trump’ın tekrar başkan olma ihtimaline karşı hazırlık yaparken Almanya, 2025’te Kiev’e yardımları yarıya indirme kararı aldı. Almanya’da koalisyon hükümeti, aylardır süren hararetli tartışmaların ardından 2025 bütçe tasarısı ve büyüme paketini onayladı. Almanya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada toplam bütçenin 481 milyar avro olacağı bildirilirken bunun 78 milyar avroluk kısmının yatırımları, 43,8 milyar avronun ise net borçlanmaya ayrıldığı kaydedildi.

G7’YE GÜVENİYOR

Öte yandan Reuters’ın haberine göre Almanya’nın 2024 yılında 8 milyar avro olan Ukrayna’ya askeri yardımı 2025’te 4 milyar avroya düşüreceği kaydedildi. Haberde Alman hükümetinin, Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarının G7 ülkelerince dondurulmuş Rus varlıklarının gelirlerinden elde edilen 50 milyar dolarlık krediyle karşılayabileceğini umduğu aktarıldı. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner de dün yaptığı açıklamada “Ukrayna'nın finansmanı, Avrupa araçları ve G7 kredileri sayesinde öngörülebilir gelecekte güvence altına alındı” ifadelerini kullandı.

TRUMP KORKUSU

Haberde Washignton’ın Ukrayna'ya büyük bir toplu meblağ vermek için kredileri “ön yüklemeye” zorladığı kaydedildi. Reuters’a konuşan yetkililer, Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesi durumunda Ukrayna’nın fon sıkıntısı yaşama olasılığına karşın AB liderlerinin bunu kabul ettiğini söyledi. Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'ın başkan olma ihtimalinin artması ve yardımcılığı için J.D. Vance'i seçmesi, Avrupa'da Ukrayna’yı Rusya ile barış yapmaya zorlamakla sonuçlanabilecek bir ‘Önce ABD’ dış politikası izleyebileceği korkusuna yol açmıştı.