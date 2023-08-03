Kiev ile Varşova arasında gerilim

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Dış Politika Başdanışmanı Marcin Przydacz'ın Ukrayna'nın Polonya'dan aldığı destek için daha fazla minnettarlık göstermesi gerektiği yönündeki yorumları iki ülke arasında gerilim yarattı. Her iki ülke de karşılıklı olarak nota verdi.

Przydacz önceki akşam katıldığı bir televizyon programında önceliklerinin kendi üreticilerini korumak olduğunu belirterek “Ukrayna, Polonya'dan gerçekten büyük destek aldı. Ukrayna'nın Polonya'nın son aylarda ve yıllarda Ukrayna için oynadığı rolü takdir etmeye başlaması gerektiğini düşünüyorum" demişti.

Przydacz’in açıklamaları üzerine Ukrayna, Polonya'nın Kiev Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Bakanlık sözcüsü Oleg Nikolenko yaptığı açıklamada, Ukraynalıların Polonya'nın yardımları karşısında müteşekkir olmadığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı için bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Varşova yönetimi de Ukrayna büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırırken Polonya yönetimi, elçilerinin bakanlığa çağrılmasına sert tepki gösterdi. İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Sekreteri Krzysztof Sobolewski, "Polonya Büyükelçisi'ni çağırmak ateşle oynamaktır" dedi. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk da, Varşova yönetiminin Ukrayna’ya yardım etmekte hiçbir zaman tereddüt etmediğini belirterek, “Ne yazık ki bugün Kiev’de bazı insanlar bunu unutuyor” ifadesini kullandı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de sosyal medya paylaşımda, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği gün Kiev’de tek kalan temsilci olan Polonya Büyükelçisi’nin Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağrılması asla gerçekleşmemeliydi” dedi.

Öte yandan Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını artıracak ve bölgeye ilave güçler konuşlandıracak. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, üst düzey askeri yetkililerin, sınır komşusu Belarus ile ilgili bir araya geldiği kaydedildi. Sınır yakınlarında iki Belarus helikopterinin Polonya hava sahasını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, NATO'nun olay hakkında bilgilendirildiği belirtildi.