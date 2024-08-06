Kiev, NATO’nun jetlerine kavuştu

Rusya’nın uyarılarına rağmen Ukrayna, NATO’dan hibe edilen F-16’lara aylar sonra kavuştu. Batılı müttefiklerine teşekkür eden Zelenski, daha fazla savaş uçağı istedi.

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Rus ordusu Ukrayna’daki ilerleyişini sürdürürken Ukrayna’nın Batı’nın tedarik ettiği F-16 jetlerine kavuşmasıyla savaşta yeni bir döneme geçiliyor. Hava filosunun çoğunu hala Sovyet dönemindeki uçakların oluşturduğu Ukrayna, Kremlin’in uzun süredir karşı çıktığı ve “düşürürüz” açıklaması yaptığı F-16 savaş uçaklarına kavuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin yıllardır beklediği ilk F-16 savaş uçağının teslim alındığını duyurdu. F-16 uçakları konusunda yardımcı olan ülkelere de teşekkürlerini ileten Zelenski, uçak taleplerini ilk kabul eden üç ülke olan Danimarka, Hollanda ve ABD’ye de minnettar olduğunu belirtti.

Öte yandan hangi ülke tarafından kaç adet F-16 verildiği açıklanmadı. Güvenlik nedeniyle yerinin belirtilmediği bir törende konuşan Zelenski, NATO üyelerinin hibe ettiği F-16'ların Ukrayna'nın hava savunmasını önemli ölçüde güçlendireceğini ve bu gelişmenin “gerçek bir dönüm noktası” olduğunu vurguladı. Eğitimini tamamlamış F-16 pilotlarının sayısının hala yetersiz olduğunu belirten Zelenski, pilotların ve mühendislerin eğitiminin hala sürdüğünü söyledi. Batılı müttefikleriyle uzun süren yoğun müzakarelerden sonra F-16’ları alabildiklerini kaydeden Zelenski, ortak ülkelerden ilave savaş uçakları da talep etti. Seremonide, F-16, MiG-29 ve Su-27 tipi savaş uçaklarıyla gösteri uçuşu da yapıldı.

DENİZALTI VURULDU

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise, 3 Ağustos’ta Rusya'nın Rostov bölgesindeki "Morozovsk" askeri hava üssüne düzenlenen saldırıda bir Rus Su-34 uçağının mühimmat deposunun imha edildiği ve iki Su-34 uçağının hasar gördüğü kaydedildi. Ordu ayrıca Kırım yarımadasındaki bir limanda demirli olduğu sırada, bir Rus denizaltısının batırıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca Kırım’daki Kerç Köprüsü’ni koruyan S-400 hava savunma sistemlerinin vurulduğu aktarıldı.