Kiev NATO’yu unutsun

Dış Haberler

Rusya ile ilişkileri tekrar kurma adımları atan ABD Başkanı Donald Trump, ilk kabine toplantısında Ukrayna’ya dayattığı maden anlaşmasını savunurken Avrupa’ya yüklendi.

Putin’in savaşı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacağını kaydeden Trump, Ukrayna ile yapılan değerli madenler anlaşmasının savaşın sona ermesine katkı sağlayacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Washington’a doğru yola çıkarken Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin anlaşmaya henüz dahil edilmediğini tekrar dile getirdi. Öte yandan Trump kabine toplantısında ABD'nin Ukrayna'daki minerallere erişiminin, ülke için “otomatik güvenlik” sağlayacağını öne sürdü.

AVRUPA’YI HEDEF ALDI

Ukrayna ve Rusya’nın olası barış anlaşmasına giden süreçte nasıl tavizler vermelerini isteyeceği ve Kiev’in istediği güvenlik garantileri konusunda ayrıntı vermeyen Trump, “Ukrayna NATO üyeliğini unutabilir, her şeyin başlama sebebi zaten buydu” dedi. Kanada ve Meksika’ya yönelik tariflerin durdurmayacağını kaydeden Trump, 2 Nisan’da söz konusu tarifelerin yanı sıra tüm diğer tarifelerin de yürürlüğe gireceğini kaydetti.

GARANTİLERİ İÇERİYOR

Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını yakında açıklayacaklarını belirterek, “AB'nin ABD'ye kazık atmak için kurulduğunu” iddia etti.

Öte yandan Ukrayna ve ABD arasındaki maden anlaşmasının son halinde Ukrayna’nın talep ettiği güvenlik garantilerine yer verildiği belirtildi. New York Times’ın elde ettiği kopyaya göre anlaşmada, “ABD’nin Ukrayna’nın kalıcı bir barış için gerekli güvenlik garantilerini alma çabalarını destekleyeceği” kaydedildi. Ancak, anlaşmanın son hali henüz kesinleşmediği aktarıldı.

Ukrayna hükümeti de Trump yönetiminin dayattığı değerli maden anlaşmasını onayladı. Bakanlar Kurulu toplantısında anlaşma taslağına onay verdiklerini kaydeden Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ön anlaşmanın Ukrayna'nın yeniden inşası için bir “yatırım fonu” kurulmasını öngördüğünü belirtti. Fonun, Kiev ve Washington tarafından “eşit bir şekilde” yönetileceğini ekledi.

Buna göre Ukrayna kamuya ait maden, petrol ve gaz kaynaklarından edilen gelirin yarısını bu fona aktaracak ve fon Ukrayna'daki projelere yatırım yapacak.

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İKNA SIRASI İNGİLTERE’DE

Avrupa’da, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerde yumuşamaya yönelik endişe giderek artarken İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump ile görüşmek için Washington’a gitti. Ziyaret öncesi Starmer, ABD’yi Ukrayna’da görev yapması planlanan Avrupalı barış gücü askerlerine güvenlik desteği sağlamaya çağırarak, kalıcı barışın ancak bu şekilde tesis edilebileceğini söyledi. Starmer’ın seyahati, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ziyaretinin hemen ardından gerçekleşiyor.

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İSTANBUL’DA KRİTİK ZİRVE

ABD’li ve Rus diplomatlar, Washington ve Moskova’daki büyükelçiliklerinin işleyişiyle ilgili anlaşmazlıkları çözmek için dün ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda bir araya geldi. Yaklaşık 6,5 saat süren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. Toplantıya ilişkin konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “temasların umut verdiğini” söyledi. Putin, “Batılı elitlerin Rusya ile ABD arasındaki diyaloğa müdahale etme girişimlerini engellemek için diplomasi ve istihbarat servislerinin tüm olanaklarının kullanılması gerektiğini” söyledi.