Kiev Rusya’yı ABD füzeleriyle vurdu

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ABD Başkanı Joe Biden'ın giderayak Ukrayna’ya uzun mezilli ATACMS füzelerini Rusya'ya karşı kullanması için yeşil ışık yakmasından bir gün sonra Moskova, Kiev’in füzeleri Rusya topraklarında kullandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın dün sabah Bryansk bölgesine düzenlediği saldırıda altı Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) füzesi kullandığını söyledi. Bakanlık, bunlardan beşinin imha edildiğini söyledi. Açıklamada, hasar gören altıncı füzenin parçalarının bölgedeki askeri tesiste yangına yol açtığı ifade edildi.

Saldırı, Washington'ın izni ardından, Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle Rusya'nın uluslararası alanda tanınan topraklarını ilk kez hedef alması anlamına geliyor.

KİEV KABUL ETTİ

Ukrayna ordusu daha erken saatlerde yaptığı açıklamada Rusya'nın Bryansk bölgesindeki bir mühimmat deposunu vurduğunu doğruladı, ancak ATACMS füzelerinin kullanılıp kullanılmadığını belirtmedi. Sınıra yaklaşık 100 km uzaklıktaki Karaçev kasabası yakınlarında bir depoya yapılan saldırının 12 ikincil patlamaya neden olduğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasından birkaç saat önce Ukrayna medyasına konuşan bir Ukraynalı askeri yetkili, ATACMS füzelerinin ilk kez Rusya topraklarında kullanıldığını ve belirlenen hedefleri başarılı bir şekilde vurduğunu söylemişti. Askeri yetkili, saldırının Karaçev kentindeki Bryansk bölgesini hedef aldığını belirtmişti.

AMERİKALIlar KULLANDI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın füzelerin “Amerikalı askeri uzmanlar” tarafından kullanıldığı “anlayışıyla hareket edeceğini” söyledi. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki G20 zirvesinde basın toplantısı düzenleyen Lavrov, “Bunu Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının yenilenmiş bir yüzü olarak kabul edeceğiz ve buna göre tepki vereceğiz” dedi.

Moskova Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD füzeleriyle kendi toprakları içinde yapılacak herhangi bir saldırının “uygun ve somut bir karşılık” doğuracağını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelişmelerin ardından dün ülkenin yeni nükleer doktrinini onayladı. Bu belge daha önce hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu, ancak Putin'in imzayı bugün atması gelişmelere bir yanıt olarak yorumlandı. Belge Eylül ayında hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu.

DOKTRİN İMZALANDI

Putin'in imzasıyla birlikte resmiyet kazandı.

Yeni doktrine göre, nükleer olmayan bir devletten gelen herhangi bir saldırı, nükleer bir güç tarafından desteklenirse, Rusya'ya karşı ortak bir saldırı olarak kabul edilecek.

Doktrin, Rusya'nın egemenliğine yönelik kritik bir tehdit durumunda bile nükleer silah kullanabileceğini söylüyor.

Buna, konvansiyonel silahlarla yapılacak saldırıları, Belarus'un hedef alınmasını ve askeri uçakların, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının Rusya sınırları içinde kitlesel saldırılarını da dahil ediyor.

BIDEN YETKİ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, G20 zirvesi için bulunduğu Brezilya'da, "ABD, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü şekilde destekliyor" demekle yetindi.

Ancak Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, "Bu tür şeyler kamuoyuna duyurulmaz, füzelerin kendisi konuşur" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller da "bir politika değişiminin doğrulanmayacağını" söyledi.

Ancak hemen ardından Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini sahaya sürmesine güçlü bir yanıt vereceklerini söylediklerini hatırlattı.