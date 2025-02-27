Kiev Trump’ın zorbalığına boyun eğdi

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ABD ve Ukrayna, Trump'ın Ukrayna’nın değerli toprak mineralleri üzerindeki kontrol ve pay istediği anlaşma taslağının şartları üzerinde mutabakata vardı. Trump, üç yılını geride bırakan savaşta ABD’nin yaptığı yardımların karşılığı olarak Ukrayna’nın madenlerine el koymak istiyordu.

Taslak anlaşmanın içeriği hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak Reuters’a verdiği demeçte, anlaşmada ABD'nin herhangi bir güvenlik garantisi ya da silah akışının devamının öngörülmediğini; ancak ABD'nin Ukrayna'nın 'özgür, egemen ve güvenli' olmasını istediğini söyledi.

ZELENSKI ABD YOLCUSU

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin cuma günü Washington’a gelerek “çok büyük bir anlaşma” imzalamak istediğini söyledi. ABD Başkanı, çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmaya varılması halinde Ukrayna'da bir tür barış gücü askerine ihtiyaç duyulacağını da kaydetti. Rusya “savaş sonrası” NATO güçlerinin Ukrayna’ya konuşlandırılmasına karşı çıkıyor.

Rusya’nın da çok ciddi miktarda kıymetli madene sahip olduğunu kaydeden Trump, Moskova ile de benzer bir maden anlaşması yapmak isteyebileceğini belirtti.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar'da, Rusya ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışmalarının normale dönmesine ilişkin görüşmeler için yarın İstanbul'da bir araya geleceğini bildirdi. Rusya ve ABD dışişleri bakanları arasındaki görüşmelerin ilk turu 18 Şubat'ta Riyad'da gerçekleşti.

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GAZZE PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

ABD Başkanı Donald Trump, Filistinlileri sürgün etmek istediği Gazze’ye dair yapay zekâyla hazırlanmış video paylaşımına tepki yağdı. İsrail’in on binlerce insanı katlederek enkaza çevirdiği Gazze, tatil kentine çevrilmiş halinin yer aldığı videoda Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tatil yaparken milyarder Elon Musk da para saçarken gösterildi. Paylaşıma Trump destekçileri dâhil pek çok kişi tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları “mide bulandırıcı” derken bazıları videoyu “Soykırımı yücelten bir işkence filmi” olarak nitelendirdi.