Kiev’e ‘arka kapı’ üyeliği

Dış Haberler

ABD’nin kıtadan asker çekme ve NATO yükünü azaltma adımlarının ortasında silahlanmaya hız veren Avrupa, Ukrayna’yı da yeni güvenlik mimarisine katma peşinde. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecindeki tıkanıklığı aşmak için Kiev’e “ortak üyelik” modelini önerdi. Ukrayna’da AB kurumlarında oy hakkı olmadan erişim sağlayacak model, Rusya’nın olası saldırısında Kiev’e NATO benzeri bir “koruma” sağlıyor.

Nisan ayında yayımladığı askeri stratejisiyle Rusya’yı “baş düşman” ilan eden Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna’ya tam üyelik vermeden AB yapıları içine dâhil edilmesini öngören yeni bir plan sundu.

SADECE OY HAKKI YOK

Ukrayna’nın yakın zamanda tam üye olmasını gerçekçi bulmadığını belirten Merz, Kiev’in “mevcut savaş koşulları ve müzakere sürecindeki ilerlemeleri nedeniyle acil bir siyasi destek mesajına ihtiyaç duyduğunu” söyledi.

Söz konusu plana göre Ukraynalı yetkililer, Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu, Avrupa Konseyi gibi yapılara katılabilecek ancak oy hakkı olmayacak. Ayrıca, Ukrayna’nın AB değerlerinden uzaklaşması halinde geri dönüş mekanizması devreye girebilecek.

ENTEGRASYON PLANI

Merz’e göre bu model, NATO’nun “bir üyeye saldırı tümüne yapılmış sayılır” içerikli 5. Maddesine benzer şekilde AB antlaşmalarının 42.7’nci maddesi kapsamında hayata geçirilecek. Bu şekilde Ukrayna’nın dış ve güvenlik politikasının tamamen AB ile uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.

AB liderlerine yazdığı mektupta Merz ayrıca AB ülkelerinin, Ukrayna’ya yönelik karşılıklı savunma maddesini siyasi taahhüt haline getirmesini önerdi. Bu adımın, Kiev yönetimine NATO üyeliği olmadan güvenlik garantisi sağlama amacı taşıdığı ifade edildi.

ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

AB’nin ortak savunma maddesinin Ukrayna’ya da uygulanmasına yönelik siyasi taahhüdün güçlü bir güvenlik garantisi oluşturacağını savunan Merz, önerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı Rusya ile barış görüşmelerine de “katkı sağlayacağını” söyledi. Merz, planın kısa sürede görüşülmesi için özel bir görev gücü kurulmasını istedi.

ASKERİ ADIMLARA DEVAM

Avrupa’da güvenlik diplomasisi ise tüm hızıyla sürüyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsveç’teki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını azaltma kararının İttifak’ın savunma planlarını etkilemeyeceğini belirtti.

ABD’nin Avrupa’dan 5 bin asker çekme kararına ilişkin “ABD ile tam da bu konuda anlaştık” diyen Rutte, Avrupalı müttefikleri daha fazla sorumluluk almaya çağırdı.

Ukrayna’ya desteğin "hayır işi değil ortak güvenliğe yatırım" olduğunu vurgulayan Rutte, NATO müttefiklerinin desteği sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

NATO’ya 2024’te katılan İsveç’in Başbakanı Ulf Kristersson ise, Ukrayna’daki savaşın ülkesine önemli dersler verdiğini vurgulayarak ittifakın yüzde 5’lik savunma harcaması hedefini 2030 yılına kadar karşılamayı planladıklarını kaydetti.