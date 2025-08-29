Kiev’e hava saldırısı: 24 kişi öldü, AB ve İngiliz Konseyi ofisleri hasar gördü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de günün ilk saatlerinde Rusya tarafından düzenlenen saldırılarda en az 24 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi yaralandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klimenko'nun açıklamasına göre, gece başlayan saldırının ilk aşamasında Kiev’in doğusundaki Darnitskyi bölgesinde bir konut binasına füze isabet etti.

Burada 23 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin enkaz altından çıkarıldığı bildirildi. Birkaç saat sonra Kiev’in merkezindeki Şevçenkivskyi bölgesinde başka bir patlama daha yaşandı. Bu patlamada da bir kişi yaşamını yitirdi.

Şevçenkivskyi bölgesi, Avrupa Birliği Delegasyonu ve İngiliz Konseyi (British Council) gibi diplomatik ve kültürel temsilciliklere ev sahipliği yapıyor.

Avrupa Birliği'nin Ukrayna Büyükelçisi Katarína Mathernová, ofislerinin “patlamaların şok dalgası nedeniyle ciddi şekilde hasar gördüğünü” açıkladı.

İngiliz Konseyi tarafından yayımlanan açıklamada ise binanın camlarının ve giriş kapısının parçalandığı, bina çevresinin şarapnel ve enkazla kaplandığı belirtildi. Kuruma göre bir güvenlik görevlisi hafif yaralandı ve ofis geçici olarak kapatıldı.

KONSOLOSLUK BÖLÜMÜNÜN ÇATISINDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kiev'e dünkü saldırısı sırasında Azerbaycan büyükelçiliğinin de hasar gördüğünü, ancak kimsenin yaralanmadığını bildirdi. Açıklamada, "28 Ağustos saat 03:00 civarında, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlendi. Füzelerden biri Azerbaycan'ın Ukrayna Büyükelçiliği binasının yakınında patladı ve patlama sonucu binada hasar meydana geldi. Bazı pencereler kırıldı ve konsolosluk bölümünün çatısında çatlaklar oluştu" ifadelerine yer verildi.

''MÜZAKEREYE AÇIK OLMAYAN BİR CEVAP''

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün atılan füzeler ve gönderilen insansız hava araçları, ateşkesi ve gerçek diplomasi sürecini savunanlara verilen açık bir cevaptır. Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları seçiyor” ifadelerini kullandı.

629 FÜZE VE İNSANSIZ HAVA ARACI

Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre, gece boyunca ülke genelinde toplam 629 füze ve insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamaya göre saldırıda 11 balistik füze, 20 Kh-101 seyir füzesi, 598 adet Shahed tipi ve sahte insansız hava aracı kullanıldı. Hava savunma sistemleri çok sayıda hedefi engelledi ancak üç yüksek hızlı balistik füze ile iki seyir füzesi engellenemedi. Bu, savaşın başından bu yana gerçekleşen en büyük çaplı hava saldırılarından biri olarak kayda geçti. Patlamaların yerel saatler sabaha karşı 03.00 civarında yoğunlaştı; 05.30’dan hemen sonra ise ikinci bir saldırı dalgası yaşandı. Kiev çevresinde 20’den fazla noktada füze çarpma etkisi gözlemlendi. Şehirde birçok sığınak gece boyunca doldu.