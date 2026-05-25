Kiev’e intikam bombardımanı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelik “terör saldırılarına” Oreşnik ile Kinjal, Tsirkon ve İskender füzeleriyle cevap verdiklerini duyurdu. Bombardımanın amaçlarına ulaşıldığını vurgulayan bakanlık, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğinin altını çizerken “sivil altyapının hedef alınmadığını” kaydetti.

BALİSTİK FÜZE KULLANILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Kiev’e yönelik hava saldırıları nedeniyle en az 83 kişinin yaralandığını bildirirken “Maalesef ölenler de var” açıklamasında bulundu. Saldırılarda "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füzeleri dâhil olmak üzere 90 füze ve 600 SİHA kullanıldığını dile getiren Zelenski, bazı bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 56 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ukrayna ordusunun 22 Mayıs'ta Luhansk bölgesinde yer alan Starobelsk şehrindeki koleje İHA saldırısı düzenlediği, 21 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Ukrayna ordusu Starobilsk’te bulunan Rusya’nın seçkin Rubicon insansız hava aracı biriminin karargâhını vurduğunu savunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya misilleme seçenekleri hazırlama talimatı vermişti.

BBC VE CNN KATILMADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise 21 öğrencinin yaşamını yitirdiği Luhansk’taki koleje Türkiye dâhil 19 ülkeden 50'den fazla yabancı gazetecinin hareket ettiğini açıkladı. Zaharova “Bu, dünya toplumunun Kiev rejiminin gerçekte neler yaptığını kendi gözleriyle görmesi ve kendi kulaklarıyla duyması için gerekli” dedi. Tokyo yönetiminin Japon gazetecilerin bu ziyarete katılmasına yasak getirdiğini belirten Zaharova, "BBC bunu resmi olarak reddetti. CNN ise 'tatilde' olduğunu belirtti" dedi.