Kiğılı’yı bile isyan ettirdiler

İş insanı Abdullah Kiğılı, katıldığı bir Youtube yayınında ekonomideki gidişata yönelik açıklamalar yaptı.

Fiyatların yüksekliğine dikkat çekerek "Çok zor günler geçiriyoruz" diyen Kiğılı, 1975-80’lerde yıllık enflasyonun yüzde 120’leri bulduğunu hatırlattı ve "Bugün o günleri tekrar yaşıyoruz, İnanılacak gibi değil" dedi.

Kiğılı şöyle konuştu: Ay başında elektriğe yüzde 38 zam geliyor. Akaryakıta zam geliyor. Bir sürü vergiler var. Hayat gittikçe pahalılaşıyor. Bir tost, bir ayran 500 lirayı geçmiş yol üstünde. 2025’lerde iyi olacak deniliyor. Bekleyip görelim. Eğer olmazsa zaten büyük bir sıkıntı var demektir.”