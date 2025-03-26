Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

ABD, (DHA) - ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın lav püskürtmeye devam ettiğini bildirdi.

USGS'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın her biri 5 ila 10 dakika süren ve kraterin kuzey menfezinde meydana gelen lav püskürtmelerinin ardından güney menfezinin de aktif hale geldiği belirtildi. Her iki menfezden gelen lavlar kraterin tabanının yaklaşık yüzde 5'ini kapladığı ifade edilen açıklamada, püskürtmeler sırasında lav sütunlarının 50 ila 100 metre yüksekliğe kadar ulaştığı kaydedildi.