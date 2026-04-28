'Kılıç artığı' ifadesi nedeniyle tepki toplayan Mine Kırıkkanat, yazılarına ara verdi

Geçtiğimiz günlerde, bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı 'kılıç artığı' ifadesi nedeniyle tepki çeken Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, yazılarına ara verdiğini duyurdu.

Kırıkkanat, dün gece Cumhuriyet'in web sitesinde yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet’in değerli okurlarına:

Son günlerde yaşananlar üzerine yazılarıma bir süre ara veriyorum.

Sevgiyle kalın."

"KAZANDINIZ KÖTÜLER"

Kırıkkanat, X hesabından yazısını paylaşırken ise "Kazandınız kötüler. Biz yenilmeyi de biliriz. Yenildim, çekiliyorum. At sizin, meydan sizin, rahat rahat oynayın" dedi.

Mine Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir paylaşımı alıntılayarak "kripto kılıç artığı" yazmıştı. Kırıkkanat, gelen tepkilerin ardından Alevilerden özür dilemiş ve "Kılıçdaroğlu'nun soyisminden yola çıkarak benzetme yaptığını söylerek, "Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü, Kılıçdaroğlu’nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın" dedi" paylaşımında bulunmuştu.