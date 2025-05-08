Kılıçdaroğlu: 102 yıllık partinin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum

Yedinci CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada "mağdur" sıfatıyla ifadesinin alınması için çağrı kağıdı gönderilmesinin ardından açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu davete icabet etmeyeceğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim."