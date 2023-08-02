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Kılıçdaroğlu: 14 milyon emekli açlık sınırının altında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret edip, emeklilerle bir araya geldik, sorunlarını dinledik. Maalesef 14 milyon emekli, açlık sınırının altında bir aylığa mahkûm ediliyor. Asıl beka sorunu budur” dedi.

Güncel
  • 02.08.2023 21:04
  • Giriş: 02.08.2023 21:04
  • Güncelleme: 02.08.2023 21:18
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Kılıçdaroğlu: 14 milyon emekli açlık sınırının altında

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni (TÜMEMEKDER) ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’nun ziyarette çekilmiş fotoğrafları Twitter hesabından yayınlayarak yaptığı açıklama şöyle:

“Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret edip, emeklilerle bir araya geldik, sorunlarını dinledik. Maalesef 14 milyon emekli, açlık sınırının altında bir aylığa mahkûm ediliyor. Asıl beka sorunu budur.”

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