Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'nin İzmir ve Balıkesir Büyükşehir adayları belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği ile yaptığı görüşmede, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer'i, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın aday gösterileceğini açıkladı.

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ahmet Akın aday gösterilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş'ı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Özlem Çerçioğlu'nun aday gösterileceğini bildirmişti.

Kılıçdaroğlu, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ve yönetim kurulu üyeleriyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın (solda) / CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu burada partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı.

İz Gazete'nin aktardığı habere göre Kılıçdaroğlu'nun, İZSİAD heyetine, “Ahmet Akın’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağına dair söylentiler nereden çıkıyor?” diye sorduğu öğrenildi.

"Ahmet Akın’ın İzmir ile alakası yok" diyen Kılıçdaroğlu, "Ahmet Akın bizim Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır. Geçen seçimde de öyleydi ancak İYİ Parti ile ittifak kapsamında İYİ Parti’ye bıraktık ama olmadı. Şimdi de Balıkesir adayımız Ahmet Akın’dır" ifadelerini kullandı.

"Peki İzmir adayınız kim?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer yanıtını verdi.