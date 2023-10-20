Kılıçdaroğlu, Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı’yı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 sene önce uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden akademisyen ve yazar Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı’yı ziyaret etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 1999'da Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden akademisyen ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı’yı ziyaret etti.

Kışlalı'nın evine yapılan ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti.

1978 ve 1979 yıllarında yaklaşık 20 ay boyunca Kültür Bakanı olarak da görev yapan Ahmet Taner Kışlalı, 60 yaşında öldürüldü.

Kışlalı, öldürülmesinin 24’üncü yılında anılıyor.