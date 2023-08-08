Kılıçdaroğlu, Akbelen için kürsüde: Erdoğan'a yanıt verdi, siyasi partilere çağrı yaptı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Akbelen'deki ağaç kıyımına direnenleri hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Utanmadan, ağacını koruyanı, ormanını koruyanı, marjinal ilan ediyorlar. İnsanda biraz ahlak olur, erdem olur, insanlık olur" dedi. Kılıçdaroğlu'nun öncesinde kürsüye çıkan İkizköylüler de Akbelen Ormanı'nda yaşanan kıyıma karşı mücadele çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına kaltıldı.

Kılıçdaroğlu'nun öncesinde kürsüye, Akbelen Ormanı'nda yaşanan kıyıma karşı nöbet tutan İkizköylü Necla Işık çıktı.

Işık, "Biz buraya söz almaya geldik" dedi, mücadelerine destek istedi: "TOMA'ların önünde siper olmaya var mısınız, ben bunun sözünü almak için buradayım. 90 yaşındaki Zehra ninem için buradayım. Bu 'marjinal' gruplar savunmaya devam edecek."

KONUŞMASININ TAMAMINI AKBELEN'E AYIRDI

Ardından kürsüye çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu da toplantı gündemini Akbelen'de yaşanan çevre katliamına ayırdı.

Konuşmasında, Akbelen'i savunan İkizköylüler ve yaşam savunucularını hedef alan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Utanmadan, ağacını koruyanı, ormanını koruyanı, marjinal ilan ediyorlar. İnsanda biraz ahlak olur, erdem olur, insanlık olur" dedi.

Meclis'te bulunan tüm siyasi partilere çağrı yapan Kılıçdaroğlu, kıyıma karşı direnen yurttaşların dinlenmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Siz de gidin bakın, benim duyduklarımı siz de duyun" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Düşünün coğrafyamızın, güzel Türkiye’mizin bir bölümünde yıllarını vermiş, büyüklerinin mezarlarının olduğu coğrafyada insanlar topraklarına sahip çıkmak istiyorlar. Siz toprağınıza sahip çıkıyorsanız, vatanınıza sahip çıkıyorsunuzdur zaten.

Necla Hanım dedi ki; 'arıcılık yapıyorduk.' Ormanın olmadığı yerde arı balı nereden toplayacak? Size gıda veren hayvanlar nerede beslenecek?

Sizler kendi doğanıza, toprağınıza sahip çıkıyorsunuz. Eğer toprak elinizden alınıyorsa bilin ki vatan elinizden alınıyordur.

"SEÇİMİ BEKLEDİLER"

Hep seçimi beklediler. Seçimden sonra gereğini yapalım dediler. Seçimi hile ile aldılar. Şimdi o devasa araçlarla o ağaçların nasıl yıkıldığını gördük.

Ormana baktığınızda ayrı bir hayat görürsünüz, içinizde bir şeylerin kıpır kıpır olduğunu görürsünüz.

Orman ağaç değildir aslında. Ormanın ayrı bir hayatı vardır. Ağaç olsaydı tek başına hadi kes diyelim. Ormanın içinde ayrı bir hayat var.

Siz orayı katlettiğinizde aslında hayatı tümüyle yok ediyorsunuz. Türkiye olarak Paris İklim Anlaşmasını da imzalamışsınız. Söz vermişsiniz. Parlamentodan geçmiş. Ama buna rağmen ‘ben yoluma devam ediyorum’ diyorlar.

"BEŞLİ ÇETELER SARAY'DAN GÜÇ ALIYOR"

Beşli Çeteler Saray’dan güç alarak, askeri de polisi de size karşı kullanıyorlar.

(Erdoğan'ın açıklamaları) Utanmadan, ağacını koruyanı, ormanını koruyanı, marjinal ilan ediyorlar. İnsanda biraz ahlak olur, erdem olur, insanlık olur.

Eğer bir ülkede siyasal iktidar kendisini beşli çeteye teslim etmişse, marjinalleşmiş demektir.

2013’te Hacettepe Üniversitesi’ne Akbelen için bir rapor hazırlatıyorlar. Raporda diyor ki, sakın yapmayın, Bodrum susuz kalır.

"KENDİ COĞRAFYASINA BU KADAR İHANET EDEN BİR ÜLKE HİÇ GÖRMEDİM"

Bunlar raporu da dinlemiyorlar. Gözlerini dolar bürümüş. Kendi coğrafyasına bu kadar ihanet eden bir ülke hiç görmedim.

Buradan çağrı yapalım. AK Parti’nin vicdanlı vekillerine çağrı yapalım, MHP’nin Yeniden Refah Partisi’nin vicdanlı vekillerine çağrı yapalım. Siz de gidin görün. Köylüleri ben dinledim siz de dinleyin.

Ama şöyle yapacaklar, Genel Kurul’a gelmeyecekler. Bu koridorda kapının önünde bekleyecekler. Çoğunluk sağlanırsa, ‘hayır’ demek için koşa koşa gelecekler. Hayır derseniz, iki elim yakanızda olur. Bu sıradan bir olay değil. Bu bir toprak meselesi, vatan meselesi, su meselesi, hava meselesi."