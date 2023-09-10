Kılıçdaroğlu: Belki kitle önüne daha erken çıkıp kendimizi anlatmamız gerekirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Belki kitle önüne daha erken çıkıp kendimizi anlatmamız gerekirdi. Ama önce il başkanlarımız, sonra belediye başkanlarımız ve parti meclisimizin fikrini almak istedik; yani parti kurullarına gittik" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin tartışarak güçlenen bir parti olduğunu ifade etti.

Gazeteci Murat Yetkin, “Geçmişin mirasıyla buraya kadar” başlıklı yazısına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından arandığını ve "Düzeyli eleştiriye her zaman saygım var, gazetecisiniz elbette eleştireceksiniz. Bazı konuları dikkatinize getirmek istedim" dediğini aktardı.

Yetkin, yazısında "CHP’nin sadece kendisi için değil Türkiye’de çoğulcu demokrasinin, laik ve sosyal hukuk devletinin güçlenmesi için de artık Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasıyla övünmenin ötesine geçmesi gerektiğini söylediğini" aktardı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Yetkin'e yaptığı açıklamada, "CHP’nin seçmen kitlesiyle bağlarını güçlendirmesi, güvenini yeniden kazanması gerektiği doğru. Hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Belki kitle önüne daha erken çıkıp kendimizi anlatmamız gerekirdi. Belki geciktik. Ama önce il başkanlarımız, sonra belediye başkanlarımız ve parti meclisimizin fikrini almak istedik; yani parti kurullarına gittik" dedi.

"CHP tartışarak güçlenen bir parti olmuştur" diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde umutsuzluğa düşmememiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "CHP, kurucumuz Atatürk’ün dediği gibi “Memleket ve milletin her türlü dayanaktan mahrum bırakıldığı, uğursuz bir hengâmenin yaşandığı” dönemde umut ışığı yakmış olan partidir. Biz de bu ilkeden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz."