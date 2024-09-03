Kılıçdaroğlu: Benim adımı kullanarak prim yapan var

CHP Lideri Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un buluşmalarının ağırlıklı gündemini tüzük değişiklikleri ve son siyasi gelişmeler oluşturdu. Sohbet havasında gerçekleştiği öğrenilen görüşmede Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok sayıda soru sorduğu bildirildi. CHP Lideri Özgür Özel'in, “Metinde değişmeler olacak. Son halini kurultaydan önce size iletelim” dediği, Kılıçdaroğlu’nun ise taslak metnin son halini inceledikten sonra fikirlerini yazılı olarak ileteceğini söylediği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Önseçim nasıl olacak?” diye sordu. Özel, örgüt denetiminde ya da YSK gözetiminde gerçekleşecek ön seçimden çıkacak sonuca kesinlikle uyulacağını kaydetti. Tüzük önerisine de “Önseçimden çıkan sonuca uyulacaktır” maddesinin ekleneceği ifade edildi.

ÖN SEÇİM

CHP Lideri Özel, aday belirlemede yüzde 15 oranında kullanılacak Genel Merkez kontenjanıyla ilgili de bilgi verdi. Kontenjanın, söz verildiği gibi tamamen genç ve kadınlardan yana kullanılacağı kaydedildi. Edinilen bilgiye göre Özel, Kılıçdaroğlu'na, “Metni detaylı incelediğinizde göreceksiniz, kurultay öncesinde hem sizin hem de benim söylediğimiz her şeyi tüzüğe yazmaya çalıştık” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kurultayda mutlaka, “Parlamenter Sistem’e dönüş vurgusu” yapılması gerektiğini söyledi. Yavaş’ın sözlerini destekleyen Kılıçdaroğlu ve Özel, “Zaten parti olarak hedefimiz, parlamenter sisteme dönmek” ifadesini kullandı.

OYUNLARA GELMEYECEĞİZ

Özel, Kılıçdaroğlu, Yavaş ve Erkol buluşmasında CHP'de yaşanan tartışmalar da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medyada kendisine atfedilen ve tartışma yaratan açıklamaların, “Adını kullanarak prim yapmak isteyenler” tarafından dillendirildiğini savundu. Kendisi adına yazılan ve spekülasyon yaratan birçok şeyle hiç alakasının olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Yanındaymış gibi yazılan” yorumların büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını anlattı. Kılıçdaroğlu, “Kendisinin bizzat yazdıkları dışında yazılanlara itibar edilmemesi gerektiğini” dile getirdi.

∗∗∗

ÖN SEÇİM VE DÖNEM SINIRLAMASI TARTIŞMASI

CHP Parti Meclisi, tüzük değişikliği gündemiyle toplandı. CHP Lideri Özgür Özel, Parti Meclisi üyelerinin tüzük değişikliğine yönelik önerilerini dinledi. Toplantıda en büyük tartışma ise ön seçim ve dönem sınırlaması konularında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre bazı Parti Meclisi üyeleri, milletvekili aday listelerinde genel merkeze yüzde 15 kontenjan verilmesine sayıyı yüksek bulduğunu ifade ederek karşı çıktı. CHP Lideri Özel ise itirazlara, “Kotanın daha çok gençler ve kadınlar için kullanılacağı" karşılığını verdi. Öte yandan Özel, kontenjanın kullanılacağı seçim çevresinin, “Öneriler doğrultusunda” değiştirilebileceğini de dile getirdi. PM toplantısında öne çıkan bir diğer tartışma ise ön seçim uygulamasına dönük oldu. Edinilen bilgiye göre, bazı PM üyeleri ön seçimin hakim gözetiminde yapılmasını istedi. CHP Lideri Özel ise hakim gözetiminde yapılacak bir önseçimde Genel Merkez’in kontenjan kullanamayacağı ve bunun bazı seçim çevrelerinde seçim yenilgisine yol açabileceğini savundu. Genel Merkez, “Örgüt gözetiminde yapalım, çıkan sonuca uyalım” önerisinde bulundu. Toplantıda, Kasım 2023’te gerçekleşen kurultayda da tartışma yaratan çarşaf liste konusu da gündeme geldi. Blok listenin yarışı kısıtladığını savunan bazı Parti Meclisi üyeleri, “Çarşaf liste, yarışı güçlendirir, herkesin yarışa dahil olmasını sağlar” yorumunu yaptı. CHP Genel Başkanı Özel, bu yaklaşıma sıcak baktığını ifade etti.